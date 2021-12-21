В Москве обсудили подготовку к Российскому инвестиционному форуму

Глава Оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Дмитрий Чернышенко

Премьер-министр РФ Михаил Мишутин провел совещание с вице-премьерами, где глава оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Дмитрий Чернышенко рассказал о мероприятии, которое пройдет 17-19 февраля 2022 года в Парке науки и искусств «Сириус» в Сочи. Форум состоится в офлайн и в онлайн-формате.

- Основная цель форума — сформировать действенные механизмы, которые позволят усилить интерес инвесторов к российской экономике, привлечь капиталы в новые перспективные проекты, в регионы, а значит, быстрее и эффективнее решать задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин для достижения национальных целей развития, - сообщил Михаил Мишустин.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, к работе приглашены несколько тысяч участников, более 500 спикеров и модераторов, более 1 тысячи представителей СМИ. В повестку форума от региональных и федеральных органов власти поступило сейчас более 200 предложений. Их сбор продолжается. Сформировано более 40 сессий по пяти национальным целям. Проект «Архитектура деловой программы» опубликован на официальном портале форума.

- Мы запустили новый логотип форума «Сириус-22», так как местом проведения является федеральная территория «Сириус», которая образована по решению президента. За 20 лет форум приобрел уникальный вес и опыт. Он формирует пространство доверительного взаимодействия между бизнесом и властью для обсуждения и принятия конкретных инвестиционных решений в субъектах России. На данный момент свое участие уже подтвердили 60 регионов. На выставке и во время пленарных сессий субъекты планируют представить свои лучшие проекты и практики для масштабирования на федеральном уровне. Эти проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг базовых отраслей и, как следствие, социально-экономическое развитие не только субъекта, но и округа в целом, - рассказал Дмитрий Чернышенко.

Поступило уже несколько десятков заявок от ведущих российских компаний и корпораций. В программе форума несколько ключевых мероприятий. Это пленарные заседания по достижению национальных целей прорывного социально-экономического развития и привлечению инвесторов к проектам в регионах, а также отбор участников второй волны проектов по созданию кампусов мирового уровня, встречи со школьниками, студентами, молодыми учеными, которым предстоит подхватить эстафету и уже реализовывать инновационные инвестиционные проекты в будущем.