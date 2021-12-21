Внедорожники Aurus выйдут в серийное производство до конца 2022 года

В уходящем году совершены первые экспортные поставки Aurus Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году будет расширена линейка автомобилей марки Aurus. Внедорожник будет запущен в серийное производство до конца 2022 года на заводе в Алабуге (Татарстан), где в этом году уже начали производить седаны этой модели. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Государственной думе.

- Тяжелые спецверсии машины будут по-прежнему выпускаться на площадке НАМИ в Москве, - уточнил Мантуров.

Министр добавил, что к 2024 году планируется запуск в производство автомобилей Aurus на водородном топливе. Электрические версии также поступят в продажу.

- Впервые в нашей истории мы не только разработали проект в премиальном автомобильном сегменте, но и создали единую модульную платформу, которую смогут использовать другие предприятия российского автопрома. Так, к примеру, гибридная стосильная установка, которую производят на заводе в Сарапуле, может быть поставлена на другие российские автомобили. То же касается и автоматической коробки передач. Раньше они у нас были только зарубежные, теперь есть отечественная, причем не уступающая лучшим мировым характеристикам. Система управления электроникой также полностью российская, - сказал в своем выступлении Мантуров.

В уходящем году совершены первые экспортные поставки Aurus – машины доставлены покупателям в ОАЭ, Бахрейне, Азербайджане. По словам, руководителя Минпромторга, выход на рынки Ближнего Востока будет продолжен. В дальнейших планах – экспансия на рынок Юго-Восточной Азии.

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