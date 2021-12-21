В Москве мужчина пришел устраиваться на работу в свой День рождения и умер

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагический случай произошел несколько дней назад на улице Вятская в Москве. Утром 27-летний Николай К.* позвонил по объявлению о поиске человека на должность охранника. Мужчина договорился о собеседовании и приехал по указанному адресу, в одно из административных зданий в Савеловском районе. Начальника охраны, который должен был проводить собеседование, еще не было на месте. Коля остался ждать будущего руководителя в одной из служебных комнат. Вскоре начальник приехал на место и зашел в служебную комнату, чтобы познакомиться с новым сотрудником и позвать Николая в свой кабинет. Но когда мужчина открыл дверь подсобки - увидел лежащего на диване Колю, молодой человек не подавал признаков жизни.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 27-летнего Николая К.* в одном из зданий на Вятской улице. Установлено, что за несколько часов до смерти мужчина приехал устраиваться на работу охранником. Николай ожидал руководителя в служебной комнате. Мужчина находился там один, никаких посторонних звуков из помещения не доносилось. Когда руководитель зашел в подсобку, то увидел Николая мертвым. Глаза мужчины были закрыты, изо рта выделялась белая пена. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали и обстоятельства скоропостижной смерти молодого человека. Тело Николая направлено на судмедэкспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины. Известно, что на теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений или следов волочения, порядок в комнате также нарушен не был.

Примечательно, что трагедия произошла в день рождения погибшего.