МГУ несколько лет пытается вернуть здание геологического факультета в Крыму Фото: Иван МАКЕЕВ

До 2014 года на землях Тавриды находилась собственность многих российских организаций. Самый известный пример — всевозможные санатории, которые наши предприятия отстраивали здесь с советских времен. После воссоединения всю эту недвижимость пришлось ставить на учет по российским законам. И тут неожиданно начались проблемы.

У главного университета страны, МГУ, в Крыму имеется филиал, а также астрономическая станция и база геологического факультета. Построены они еще в советское время, их принадлежность Университету не оспаривалась даже украинскими властями. И теперь наконец-то эти храмы науки вернулись на родину.

Или нет? В 2018 году Госкомреестр Республики Крым (ГКР, действует на полуострове по соглашению с Росреестром и от его имени) отказал Университету в регистрации права федеральной собственности на два здания, принадлежавших геологическому факультету, а сейчас — непосредственно МГУ.

Эти мудреные слова — «право федеральной собственности» — означают, что имущество официально переводится во владение Российской Федерации, а МГУ как ее государственное учреждение получает право оперативного управления недвижимостью. То есть студенты смогут сидеть за партами, а ученые — заниматься исследованиями, не боясь, что их выгонят.

Что же, как и положено в таких ситуациях, Университет обратился в Арбитражный суд Республики Крым. Который совершенно логично постановил: здания принадлежат МГУ, а необходимые документы для регистрации права федеральной собственности Университетом были предоставлены в полном объеме.

ГКР с этим не согласился. Но 21-й арбитражный апелляционный суд в Севастополе вновь подтвердил прежнее решение крымского Арбитражного суда.

Однако представители Госкомреестра почему-то не успокоились и обратились с кассационной жалобой далее — в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. Который решения предыдущих судов отменил: дескать, те не проверили статус зданий… барабанная дробь… согласно законам Украины!

Это прямо-таки революционное, прецедентное решение. Например, недавно в Киеве приняли закон против «отрицания российской агрессия» — за такое деяние в Незалежной теперь можно схлопотать штраф. Даже удивительно, что калужский суд, исходящий из верховенства украинского закона на территории России, не применил эту норму к руководству нашей страны, которое все последние семь лет повторяет: «РФ не является стороной украинского конфликта».

Как же так? — спросите вы. А все просто. Некоторые представители нашей судебной власти — и на полуострове, и на материке — долгие годы жили сами по себе, не обращая внимания на укрепление российской государственности. Самый яркий пример, давно ставший интернет-мемом, — краснодарская судья Елена Хахалева, которая прославилась многомиллионной свадьбой дочери.

Но вернемся в Тавриду. Дело ушло на новый круг — на стороне главного университета страны выступили уже Росимущество, Прокуратура Республики Крым, а затем и Генеральная прокуратура РФ.

Арбитражный суд Крыма вновь признал право собственности за МГУ. Но уже знакомый нам 21-й арбитражный апелляционный суд в Севастополе на сей раз тоже решил рассмотреть спор с точки зрения украинского законодательства. С понятным итогом.

Что же, МГУ, Росимущество и Прокуратура обжаловали и это решение — все в том же Арбитражном суде Центрального округа в Калуге. Который вынес прямо-таки иезуитский вердикт. Право собственности на одно из зданий было все-таки признано за МГУ, а второе отнесено к некому «имущественному комплексу» — виртуальный объект, который не существует в кадастровой карте Росреестра (составленной самим же крымским ГКР), но зато предусмотрен законами Украины.

Дело дошло до Верховного суда, который подтвердил право федеральной собственности МГУ на одно здание, а в статусе второго постановил разобраться по действующим — то есть, внимание, российским — законам. (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2021 № 310-ЭС19-9234).

И вот 22 декабря сего года Арбитражный суд Республики Крым будет в третий раз рассматривать данный спор. Решение по нему очень важно — кроме прений о зданиях МГУ, в производстве находится еще свыше 60 дел, где российские государственные учреждения оспаривают столь же абсурдные решения крымского ГКР об отказе в регистрации права собственности по столь же абсурдным поводам.

Так все-таки, Крым — Россия? Или этот вопрос нужно отдельно доказывать в наших ведомствах? Краснодарская «золотая судья» Хахалева, которая некогда выносила столь же «правовые» решения, считая себя всемогущей, — сейчас находится в бегах по обвинению в мошенничестве. И, возможно, некоторые люди в погонах и мантиях очень хотят к ней присоединиться.