Не слушайте музыку перед сном! Составьте лучше список дел на завтра

Многие так любят музыку, что слушают ее даже в кровати перед сном. Фото: Shutterstock

Последние исследования показали, что музыка негативно влияет на качество сна. Лучше всего засыпать в почти полной тишине и заранее составить список дел на следующий день.

Многие так любят музыку, что слушают ее даже в кровати перед сном. Для кого-то это способ расслабиться. Однако до сих пор никто не изучал вопрос, как же музыка влияет на качество сна.

В последнем выпуске журнала Psychological Science опубликовано исследование доктора Майкла Скуллина из Бэйлорского университета США на эту тему. А также на тему навязчивой мелодии, когда какой-то мотив или песня не выходит из головы даже ночью.

Те, кто слушает много музыки не могут избавиться от неё даже ночью

В ходе исследования у 250 человек выяснили их музыкальные привычки, и как они спят. Затем 50 из них пригласили в институт изучения сна, где подвергли полисомнографии. Это золотой стандарт исследования сна, в ходе которого человека подключают к электроэнцефалографу, датчикам сердца и дыхания.

Участникам включали три современных популярных мелодии в оригинальной или инструментальной версии. Если у человека возникало явление навязчивой мелодии, ему было сложнее заснуть, он чаще просыпался ночью и дольше находился в фазе поверхностного сна. Также исследование показало, что заядлым меломанам сложнее выкинуть какую-то песню из головы, поэтому качество их сна заметно ниже.

Инструментальная музыка больше нарушает сон

«Почти все считают, что музыка благотворно влияет на сон, но мы выяснили, что чем больше музыки слушаешь, тем хуже спишь,» - комментирует Скуллин. «Но вот что особенно странно. Инструментальная музыка чаще становится навязчивой и хуже влияет на сон!»

Это действительно противоречит общепринятому мнению, что музыка помогает расслабиться и заснуть. Да и многие медицинские авторитеты давали сходные рекомендации, несмотря на то, что исследований на эту тему до сих пор не проводилось. Обычно рекомендации основывались на обычных опросах о предпочтениях.

Доктор Скуллин измерял активность мозговых волн. Приборы показали, что мозг во время сна сохранял ту же активность, как во время прослушивания музыки, - даже через несколько часов после ее выключения.

Сам Скуллин рекомендует слушать любимую музыку в умеренных количествах и делать перерывы, если какая-то мелодия не выходит из головы. И, конечно, избегать ее перед отходом ко сну. В спальне должно быть тихо, но тишина не должна быть абсолютной - отсутствие привычных домашних звуков может вызвать тревожность, что тоже доброму сну не способствует.

К сожалению, в этом исследовании не учитывали так называемую «музыку для релаксации», которая создаётся специально для спокойного сна.

Кстати! Предыдущее исследование доктора Скуллина показало, что расслабиться помогает совсем другой ритуал. По его словам, если потратить перед сном несколько минут и написать список дел на завтра, беспокойства будет меньше, а заснуть получится быстрее.

По материалам портала Medium