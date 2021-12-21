Россия остановила поставки газа в замерзающую Европу: Низкий спрос или месть за «Северный поток - 2»

Многие связывают нынешний скачок цен на газ в Европе с затягиванием пуска "Северного потока - 2". Фото: Jens Büttner, dpa/picture-alliance/ТАСС

В Берлине нынче -3, в Гамбурге -2, в Дрездене -4, в Варшаве -6. Да, не наши трескучие морозы, но по европейским меркам это очень даже холодно.

И примерно в то же время, когда температура в Европе упала ниже нуля, «Газпром» резко снизил поставки голубого топлива на запад. Если еще недавно российская компания поставляла по газопроводу «Ямал - Европа» больше 30 млн кубометров в день, то на прошлой неделе начала постепенно закручивать вентиль. Поток постепенно снижался, а во вторник и вовсе остановился: «Газпром» не стал бронировать мощности прокачки на 21 декабря.

Первое, что приходит на ум: это им за «Северный поток - 2»! Напомним, 16 декабря немецкие власти объявили о приостановке сертификации газопровода. И сообщили, что вопрос откладывается как минимум до июля 2022 года. На таких новостях цена газа в Европе ожидаемо взлетела. Если 15 декабря тысяча кубометров голубого топлива стоила «всего» $1400, то в четверг цена поднялась до $1700, а ко вторнику достигла $2 000. А тут еще и вентиль перекрыли…

- Понятно, что «Газпрому» эта история (с «Северным потоком - 2», - Ред.) надоела. И он решил простым и понятным языком объяснить европейским партнерам, что без «Северного потока - 2» им не обойтись, - считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, автор телеграм-канала Bitkogan.

Компрессорная станция газопровода "Ямал - Европа" в Минской области, Республика Беларусь. Фото: REUTERS

Но не все эксперты так думают.

- Остановка поставок не связана с сертификацией «Северного потока - 2». Дело в том, что в ноябре «Газпром» закачал очень много газа в пять европейских хранилищ, которые находятся в Австрии и Германии. За 11 месяцев поставки «Газпрома» в Европу выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все европейские потребители газом обеспечены, «Газпром» свои обязательства выполнил. Зачем ему прокачивать газ впустую, когда его не покупают? Поэтому поставки и остановили, - говорит Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари».

По словам эксперта, если холодная погода затянется, европейцам понадобится больше газа. И тогда «Газпром» снова увеличит поставки.

- Именно поэтому «Газпром» сейчас бронирует мощности газопровода «Ямал - Европа» не сразу на месяц, как раньше, а посуточно. Чтобы отправить в Европу столько газа, сколько понадобится европейским потребителям, - говорит Наталья Мильчакова.