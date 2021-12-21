Родительские советы, службы примирения и «переводы» с детского на взрослый: новый детский омбудсмен полна планов и идей

Мария Львова-Белова впервые с момента назначения на новую должность встретилась с журналистами. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Молодая, активная блондинка, как оказалось, совсем не похожа на Анну Кузнецову. По крайне мере внешне-то точно. Хотя в конце октября, когда ее назначили на должность главного детского омбудсмена страны, говорили о том, что они с Анной Юрьевной как сестры-близнецы. Обе из Перми, у обоих мужья священники. И обе многодетные — у Кузнецовой 7-ро своих, у Львовой-Беловой кровных 5, а опекунских еще 17. То есть всего 22! Обе члены партии власти «Единая Россия». И если Кузнецова ушла с должности омбудсмена в парламент, в Нижнюю палату. То Белова-Львова наоборот покинула должность сенатора в Совете Федерации (Верхней палате) ради должности детского омбудсмена.

- У меня были очень хорошие предшественники. Нам важно укрепить все что наработано и двигаться дальше, - сообщила она.

Журналисты, которые впервые, собственно, встретились с новой уполномоченной, работают в сфере защиты детей долгие годы. И так же как я, «пережили» уже несколько человек на этом посту. К работе Павла Астахова, и к Анны Кузнецовой были вопросы и у специалистов, и у общества. И у меня сложилось впечатление, что судя по планам Беловой-Львовой, по крайне мере о которые она озвучила сейчас, работа у нее должна быть другая — более активная что ли. И направления интереснее.

- Должность уполномоченного — расстрельная, - говорила мне после назначения Беловой-Львовой одна очень авторитетная дама. - А Мария Алексеевна очень хорошая, правильная такая. Очень не хочется, чтобы ее «расстреляли». Ее пензенский проект «Квартал Луи», где живут взрослые сироты с инвалидностью, толковый. Я ездила туда, изучала опыт.

Как выясняется, этот опыт Мария, пусть и не в натуральном виде, а в несколько видоизменим, собирается применить на всю страну.

- Необходимо наладить сопровождение ребенка с инвалидностью через всю жизнь. Буквально вот от первого скрининга во время беременности мамы, и до смерти родителей. Ведь не секрет, что часто во взрослом возрасте такие выросшие дети попадают в ПНИ.

Мария рассказала, что именно чтобы избежать такой печальной участи, она и взяла под опеку 17 (!) детей.

- Больше мне не дают, а так хочется помочь всем, - вздохнула она. И сообщила, что в ближайших планах внести законопроект о так называемой распределенной опеки. Когда у лишенного дееспособности может быть несколько опекунов, а не только госучреждение, как сейчас.

- Кто-то будет отвечать за досуг, кто-то за его обучение, за собственность. И так далее. Все это сделает жизнь человека в ПНИ комфортнее, — считает она.

Законопроект уже лежит в Правительстве РФ.

РОДИТЕЛЬСКИЕ И ДЕТСКИЕ СОВЕТЫ

И это, конечно, еще далеко не все. В планах внедрить в учебные заведения «Школы примирения», своего рода школьный совет по медиации. Такие уже работают в некоторых альма-матер, и показывают хорошие результаты.

А еще Создать Федеральный детский совет.

- Чтобы услышать, чего хотят дети, - объясняет Львова-Белова. - Вообще подростковая тема очень ярко наметилась. Хочется создать подростковые центры, где дети будут встречаться, общаться. А не как сейчас в торговых центрах и в подъездах. А еще комфортную и дружелюбную к детям среду везде — на улице, во дворе, в школе, в интернете. Так же есть идея работы с подростками, нарушившими закон. Речь о введении альтернативных колониям методов перевоспитания.

И это опять не все! Еще планируется создание родительского совета. И совета социально-ответственного бизнеса.

- Потому часто бывают ситуации, когда надо помочь здесь и сейчас. Печку подлатать, чтобы детей не изъяли из семьи, окна вставить. Для такого нужны деньги, и срочно.

Конечно, в планах продолжать работать с развитием систем семейного устройства.

- Чтобы детский дом в будущем стал исключительно временным местом пребывания ребенка, — повторила слова многих-многих общественных деятелей и волонтеров Белова-Львова.

Подняла на встрече с журналистами Мария Алексеевна и тему алкоголизма родителей и системы их лечения и реабилитации (к слову, об этом же она много говорила еще будучи сенатором).

- Когда речь идет о ребенке, о спасении для него семьи, надо помогать мамам и папа справится с пагубной привычкой.

Звучит это фантастически, конечно, но радует тот факт, что вообще звучит.

В целом ощущение, что Мария Львова-Белова очень близка к проблемам простых семей и ей хорошо понятны причины детского неблагополучия. Если это так, то энтузиазму нового детского омбудсмена можно только позавидовать. И пожелать ей сил, этот энтузиазм не растерять на «расстрельной должности» и не захлебнуться в частных жутких историях, которых с детьми у нас в стране очень и очень много. Думаю, за последние полтора месяца она поняла насколько много —с момента вступления в должность ей уже пришло 1188 обращений. А это примерно 26 в день.