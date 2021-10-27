Мария Львова-Белова. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Новым Уполномоченным по правам детей в РФ стала Мария Львова-Белова. Ее предшественница, Анна Кузнецова, ушла на повышение, топтать коридоры Госдумы. Что удивительно, выбор пал на женщину, чей жизненней и карьерный путь как две капли воды похож на жизнь прошлого омбудсмена.

KP.ru изучил биографию новой защитницы детей России.

Удивительно, но факт - именно Пензенская земля роднит детских омбудсменов. Анна Кузнецова, как известно, приехала в Москву в высокое кресло из этой области.

Мария Львова-Белова - тоже из Пензы. Вот уже второй год она сенатор, занимается социальной политикой.

У Анны Кузнецовы муж священнослужитель. И у Марии Львовой-Беловой рукоположен в сан.

Анна Кузнецова - многодетная мать семи детей. Мария Львова-Белова тоже! Только здесь она свою предшественницу переплюнула, детей у нее 22 (!). Кровных 5, остальные усыновленные, причем многие с инвалидностью.

Обе вступили в партию «Единая Россия». Обе перебрались в Москву, правда в разное время.

- Кузнецова и Львова-Бедова - подружки. Это у нас в Пензе все знают, - сказал источник kp.ru. - Вместе они начинали волонтерить в больницах, потом вместе благотворительные фонды основывали. И мужья у них из одной сферы. Насколько я знаю, они и в Москве продолжали дружить домами. И не смотря на это, Анна и Мария все же разные. И дела у них разные. Проект Беловой-Львовой по работе с инвалидами у нас в области знают все. Очень хороший проект, называется «Квартал ЛУи». Мария целый квартал построила и теперь многие взрослые сироты живут не в ПНИ, а там. Их готовят к самостоятельной жизни. И семьи с детьми-инвалидами могут останавливаться, проходить всякие программы.

Руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам» - одного из самых старых и уважаемых в РФ - Елена Альшанская, знакома с обеими. И вот ее мнение о вновь избранном омбудсмене:

- Хороший выбор. Всячески его поддерживаю. у Марии Алексеевны есть большой практический опыт. Ее организация одна из лидирующих в сфере помощи людям с инвалидностью. На должности сенатора она стала мониторить как работает вообще система помощи семьям с детьми. И уже пытаться что-то менять к лучшему. Она человек с сочетанием опыта и госструктурах, и в НКО - большая удача хорошая для этой должности. А должность тяжелая, можно сказать расстрельная. И сотни тысяч обращений, и каждый шаг, каждое действие как под лупой. Надеюсь, Мария Алексеевна справится.

- Вы лично с Беловой-Львовой знакомы?

- Да, не так давно познакомились. Она произвела на меня приятное впечатление.