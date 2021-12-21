США готовят Украину к партизанской войне против России

Американские СМИ пишут о том, что в администрации Байдена изучают варианты партизанской войны украинцев в случае, если Россия свергнет правительство в Киеве или оккупирует значительную часть страны. Фото: REUTERS

Многое, что происходит или будет происходить на Украине, решается совсем не в Незалежной. Самое значимое, конечно же, за океаном. А потому вполне оправданно, что нынешняя «Укрохроника» начинается с сообщения, что для Украины готовят в США и какую помощь собираются оказывать.

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД С ПРЕДАТЕЛЕМ

Как сообщил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус в администрации Байдена сейчас усиленно изучают варианты партизанской войны украинцев и украинского «сопротивления» в том случае, если Россия свергнет правительство в Киеве или оккупирует значительную часть страны.

- С военной точки зрения украинская армия не может соперничать с российскими войсками, - резюмирует американский журналист (вот сейчас в Киеве сразу массе народа так обидно стало! – прим.авт.), но делает оптимистический вывод, что партизанская армия Украины против российских Вооруженных Сил может составить до 500 тысяч прошедших АТО ветеранов, получивших боевой опыт. Американцы же, по мысли чиновников США могут поставлять партизанам ПЗРК, «Джавелины» и другие относительно легкие виды вооружений.

Помимо того, что трудно себе представить в партизанах тех же Зеленского, Турчинова, Яценюка и Порошенко, хочется особо отметить, что американцы, хоть и послали своих специалистов из Сил Специальных операций и прочих спецподразделений в составе групп военных инструкторов на Украину, слабо себе представляют, как бы это помягче выразиться, объект приложения сил. Знакомы ли они, например, с метким афоризмом, что три белоруса – это партизанский отряд, а три украинца – партизанский отряд с предателем? Вот, кстати говоря, косвенно это подтверждают и события Крымской весны, когда почти 80% личного состава украинских военных, дислоцированных в Крыму, перешли на сторону России и приняли российскую присягу в числе первых. К тому же, что касается партизан, то здесь украинцы могли бы многому научить американцев, поскольку последние имеют опыт только антипартизанской войны и организации карательных рейдов, в том числе, против мирного местного населения.

Учения украинских артиллеристов на востоке страны. Фото: REUTERS

Но для Киева эти новости, пожалуй, самое страшное из новостей недели. Потому что это известие дает ясно понять, что никакой реальной помощи нынешние власти от своих союзников не дождутся. Банка варенья, коробка печенья и пара списанных «Стингеров», которые впарят по заоблачным ценам, - это все, на что может рассчитывать нынешний Киев.

Пожалуй, Порошенко придется уводить в партизаны в таком случае насильно.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЛАЛ ПОСЛОВ «ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА»

На прошедших недавно переговорах с президентами Литвы и Польши Владимир Зеленский нашел еще одно действенное средство борьбы с Россией. По его мнению, санкции против Москвы надо вводить не после того, как Россия сделает что-то плохое, а до.

- Предпосылок к тому, что президент РФ сделает шаг назад, я не вижу, - объявил Зеленский публично. - Поэтому считаю, наоборот – должны быть мощные превентивные вещи. Мощные санкции, чтобы не было мыслей об эскалации в любом регионе.

Президенту Украины , видимо, не объяснили, что, по этой логике, его самого уже вполне можно судить, например, за изнасилование, благо инструмент совершение имеется, что он и доказал бессмертным исполнением на рояле. Еще интереснее то обстоятельство, что если Россию, как предлагает Зеленский, наказать за то, чего она не совершала, что может остановить ее в таком случае от того, чтобы это совершить. Все равно ведь «наказали». Впрочем, логика не является его сильной стороной. Что он тут же и снова публично доказал.

- Словакия, Венгрия, вошли в Шенгенскую зону, а Румыния и Болгария вошли в ЕС. Сегодня мы не можем принять тезис про "ЕС через 30 лет", и "НАТО лет через 50". Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи, - заявил Зеленский украинский послам на встрече в Национальном парке Украины «Синегора», куда они были специально вызваны из стран пребывания на ежегодный инструктаж от первого лица, и поставил перед ними конкретную задачу. – Украина в 2022 году должна получить от НАТО конкретные сроки вступления в альянс.

Задача конкретная, но невыполнимая. Если бы она имела какое-то реальное решение, то генсек НАТО Столтенберг уж, наверное, обозначил бы какой-то срок президенту Владимиру Зеленскому, который лично терзал его по этому вопросу. Но Столтенберг от ответа просто уклонился, да еще в какой-то степени поиздевался, заявив о приеме в состав НАТО Северной Македонии. Кое-кому впору заплакать – какую-то Северную Македонию взяли, а целую Украину… Послам впору заплакать или подавать в отставку, потому что от них требуют решить такую задачу, с которой не справился сам президент.

Впрочем, если поскакать, да на месте, да с кастрюлями на голове, да с обещаниями взять москалей на ножи или повесить на гиляке… Это же не может не впечатлить людей с ослабленной психикой. Вопрос, много ли таких в Брюсселе?

Президент Украины Владимир Зеленский: "Украина в 2022 году должна получить от НАТО конкретные сроки вступления в альянс". Фото: REUTERS

ШОУ «ПОРОШЕНКО ДОЛЖЕН СИДЕТЬ»

Новая попытка выполнения предвыборного обещания Зеленского посадить Порошенко зафиксирована в Киеве. Экс-президент проигнорировал попытку вручить ему «пiдозру» (обвнение - прим.ред) в совершении государственной измены. Основанием для этого стала не война на востоке страны, которую Петр Алексеевич подогрел в Донбассе, не обстрелы и гибель мирного населения и т.д., а спасение Украины в отопительный сезон, когда Киев закупал уголь у республик Донбасса.

Против Порошенко открывали уже несколько уголовных дел, но все они сдувались, как будто прокурорам и следствию кто-то отдавал незримые команды. Вряд ли новый случай станет исключением из этого ряда. И вся эта шумиха поднята сейчас, чтобы поднять рейтинги всех участников очередной политтехнологической спецоперации. Зеленский имеет возможность показать себя борцом с сепаратизмом и коррупцией, Порошенко в очередной раз продемонстрирует принципиальную борьбу с Зеленским, правоохранительные органы попытаются доказать, что для них нет неприкосновенных персон.

А потому вся история развивается сейчас по законам шоу-бизнеса. Порошенко картинно, на видеокамеру при попытке вручить ему «пiдозру» садится в машину и с возгласом: «Гони, … твою мать!» - скрывается от правоохранительных органов, как по тревоге собирает чемодан и улетает за границу. Его публично вызывают на допрос повторно (в случае неявки ему грозит заключение под стражу), а он так же публично отвечает, что вернется на Украину в следующем году, ориентировочно в январе. У него там важных встреч и дел накопилось многовато. И совершенно игнорирует все эти повестки и потуги государственной машины.

Зрители, по замыслу авторов, должны зачарованно следить за происходящим. Зеленский раскручивает шоу «Порошенко должен сидеть». Порошенко отвечает подготовкой премьеры «Зеленский должен уйти».

Но сейчас украинцы зачарованно следят не за этими политическими шоу-постановками, а за ценами на газ на украинской бирже. Она там сегодня дошла до 60 тысяч гривен за тысячу кубометров. А глава «Нафтогаза» Юрий Витренко недавно признался, что государство не сможет покрывать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой газа.

А зима только начинается…