Столица Арктики: Как будут строить город будущего

Мэр Норильска Дмитрий Карасев показывает на выставочном экспонате председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, как преобразится город. Автор фото: Ольга Лобачева

Если бы мне, например, пришлось рассказывать школьникам о Норильске, то я бы начала с загадок. А знаете ли вы, в каком российском городе северное сияние можно увидеть с октября по январь? Где полярная ночь длится 45 суток? В каком городе номера домов обозначены трехметровыми цифрами и почему? Из-за чего зимой общественный транспорт иногда передвигается колоннами? И еще вопросов 10 накидала бы, чтобы окончательно заинтриговать ребят. А все потому, что Норильск – город особенный.

В начале ХХ века геологи обнаружили на Таймыре несколько крупных месторождений полезных ископаемых, очень нужных для советской индустрии. В особой цене был никель, необходимый для оборонной промышленности.

Заседание в Совете Федерации РФ началось с выступления Валентины Матвиенко. Автор фото: Ольга Лобачева

Основная стройка началась в 1930-е годы, в заполярном городе сразу предполагалось строить не только рудники, но и заводы, чтобы не вывозить сырье, а получать конечную продукцию на месте. Норильск стал первым опытом строительства за Полярным кругом, получив статус города в 1953 году. Через два года ему исполнится 70 лет.

За эти десятилетия Норильск обрел славу города, где живут особенные люди. Люди с «северным характером», четко понимающим связь между общественными и личными интересами. Сложно найти здесь среди 170 тысяч жителей эгоиста. Выживать в суровых арктических условиях можно только сообща. Представьте себе: зимой температура опускается до минус 56. А 29 января 2014 было 64 градуса мороза! Каждую зиму снега столько, что сугробы подымаются до 3,5 метра. Кто-то посчитал, что в год на одного норильчанина выпадает 11 тонн снега.

- Как вы живете в столь суровых условиях?! – спросила я мэра Норильска Дмитрия Карасева. Дмитрий возглавил местную администрацию почти год назад. Молодой, амбициозный руководитель. Такие как он обычно стремятся на материк в мегаполисы, где гораздо проще сделать карьеру. Но Дмитрий из другого теста и его амбиции взращены арктическим климатом Норильска, в котором он родился.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что развитие Норильска прямо связано с развитием комбината. Автор фото: Ольга Лобачева

- Не скажу, что у нас легкая жизнь. Но эта наша территория и мы ее любим, - ответил он.

- Никогда не хотелось уехать в более благополучные и по климату, и по благоустройству города?

- Не хотелось. Я там вырос, выучился, обрел семью, родил детей. Искренне хочется сделать этот город комфортным для жизни.

Да, комфорта Норильску не хватает. Почти половина жилого фонда (47 процентов) в ветхом или аварийном состоянии, транспорт старый, детских площадок во дворах практически нет. Но в ближайшие годы Норильск ждет глобальная реконструкция. Комплексный план социально-экономического развития Норильска был утвержден распоряжением правительства 14 декабря 2021 года.

РЕКОНСТРУКЦИЯ В ЦИФРАХ

Согласно документу, на развитие северного города до 2035 года будет направлено 120 миллиардов рублей. Из них 24 млрд — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд — из консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд — из средств «Норникеля». Также компания выделит еще 150 млрд рублей, часть из которых пойдет на капитальный ремонт норильского жилья.

На выставке в Совете Федерации был представлен экзоскелет - уникальная разработка для промышленников, значительно облегчающая переноску тяжелых грузов. Автор фото: Ольга Лобачева

- Городу нужна качественная высокотехнологичная реновация жилищного фонда, рассчитанная на длительную эксплуатацию в условиях Арктики, - подчеркнула Валентина Матвиенко. - Иначе через 15-20 лет опять придется все перестраивать. Поэтому прошу обратить внимание в первую очередь на качество возводимого нового жилья. Не менее важная задача – ремонт коммунальной инфраструктуры.

Важность этого ремонта для норильчан особенно очевидна. Так получилось, что все сети коммунальных систем были проложены в общем коллекторе. В условиях вечной мерзлоты несколько коллекторов делать было слишком трудозатратно.

Такие масштабные перемены требуют финансирования. Первый заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что в текущем году капитальные затраты бюджета Норильска возросли более чем в 2,5 раза, без малого на 2 млрд руб. Такие же цифры предусмотрены и в бюджете следующего года. По словам Лапшина, это стало возможным в том числе благодаря содействию правительству региона - город получил больше, т.к. были увеличены нормативы отчислений от налога на прибыль организаций. Это решение высоко оценила Валентина Матвиенко. «Юрий Анатольевич сказал, что увеличен бюджет Норильска – это хорошо, это правильно. Надо сохранять и дальше увеличение», - сказала она.

Фрагмент кабеля, по которому из Нового Уренгоя на Таймыр доставили Интернет. Автор фото: Ольга Лобачева

КОМБИНАТ - ДЛЯ ГОРОДА, ГОРОД - ДЛЯ КОМБИНАТА

В этом президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин абсолютно уверен. Так исторически сложилось, что без одного нет и другого. Поэтому реконструкция Норильска невозможна без участия комбината. По этой причине и были выделены такие большие деньги. Но есть в этом и своя выгода.

- Компания отдает себе отчет, что ее амбициозные планы развития и вхождения в новую зеленую экономику с новыми требованиями невозможны без соответствующего развития города, - рассказал Владимир Потанин. – И мы не сможем привлекать кадры для работы. Мало кому захочется жить в таких условиях. А у нас колоссальная потребность в привлечении кадров. Чтобы реализовать намеченные планы, в следующем году нам придется нанять 14 тысяч человек! Морально-психологический аспект тоже имеет большое значение. Для компании, которая является прибыльной, рентабельной, хорошо управляемой, вопрос чести – сделать так, чтобы не только ее работники, но и жители города жили в современных и комфортных условиях.

По словам Владимира Потанина, развитие компании – это «надежная материально-техническая и экономическая база для развития всего региона». И для Норильска в частности. В ближайшее десятилетие инвестиционная программа «Норникеля» предусматривает более 2,5 триллионов рублей инвестиций. Это значит, что объем производимой продукции увеличится со временем на 30-40 процентов. Следовательно, мир получит еще больше высокопрочных и пластичных сплавов, устойчивых к высоким температурам, технологичного оборудования, медицинских приборов, пищевого оборудования, химической аппаратуры.

Часть будущей парковой зоны возле озера Долгое. Автор фото: Ольга Лобачева

С одной стороны, все это хорошо. Но с другой, нельзя забывать об ухудшающейся из-за масштабного производства экологии. Ситуация в Норильске сложная. Город занимает чуть ли не первое место в антирейтинге Госприроднадзора. Именно поэтому «Норникель» уделяет особое внимание реализации на Таймыре нацпроекта «Экология».

- В ближайшее время именно с Норильска начнется эксперимент по автоматическому контролю за выбросами загрязняющих веществ, - объяснил Владимир Потанин. – И «Норникель» уже приступил к активной реализации проекта по утилизации диоксида серы. На это потребуется больше 300 миллиардов рублей инвестиций.

Полноценный запуск якорного проекта «Серной программы 2.0» по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе запланирован на 2023 год. А в 2025 году к программе подключится и Медный завод. В итоге сокращение выбросов диоксида серы планируется на 95 процентов.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?

А вот это, пожалуй, самое важное. Какие перемены ждут норильчан? Их много. Выступая на заседании, мэр города Дмитрий Карасев красноречиво рассказал, что будет построена новая школа, новый жилой комплекс, детский сад. Приведут в порядок дворы и прогулочные территории, отремонтируют дороги, социальные и культурные объекты, жилые дома, которые еще можно отремонтировать. А те, что нельзя, снесут и построят новые. Еще жители хотели бы новый бассейн, музей современного искусства и ботанический сад. И эти мечты осуществимы, сказал мэр.

Дмитрий Карасев старался докладывать ровно, но эмоции все равно зашкаливали. О том, что все работы придется вести, учитывая климат Арктики, мэр смело заявил: «Наша воля сильнее погодных условий!». Чем у меня лично вызвал ассоциации со знаменитой комсомольской стройкой БАМа. Когда железную дорогу проложили несмотря на крайне суровые погодные и природные дальневосточные условия.

Заседание началось с выставки «Строим Норильск будущего». Автор фото: Ольга Лобачева

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвеенко речь градоначальника оценила, но и предупредила. Слегка…

- На вас сейчас большая ответственность, - сказала она. – Справитесь – впереди будет большая перспектива. Нет – обижайтесь сами на себя.

Мэр уверенно кивнул в ответ. Справлюсь, мол. Ведь он не один, он вместе с норильчанами.

P.S.:

После заседания министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал журналистам, что развитие арктических городов должно происходить по принципу равнения на лучших. И лучшим должен стать Норильск.

- Этот проект является серьезным примером государственно-частного партнерства, — прокомментировал министр, — в рамках которого будут реализованы, отработаны и далее распространены на всю арктическую зону России управленческие подходы, урбанистические, архитектурные, технические решения.

Так Норильску предстоит стать тундровиком. В переводе с таймырского – опытным проводником в тайгу. Но в данном случае – проводником в будущую реальность