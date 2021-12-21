Пришлось арендовать подъемный кран: Американец украл 18-метровый мост

Полицейские были изрядно удивлены, прибыв на вызов в связи с исчезновением конструкции, ведь исчезло капитальное строение длинной 17,6 метра и шириной 3 метра.

Необычное преступление произошло в американском штате Огайо. Как пишет газета The New York Post, злоумышленник украл целый пешеходный мост в городе Акрон, который помогал жителям переходить одну из рек в местном парке.

Полицейские были изрядно удивлены, прибыв на вызов в связи с исчезновением конструкции, ведь исчезло капитальное строение длинной 17,6 метра и шириной 3 метра. Правда на момент похищения мост находился не на реке, а в чистом поле. Дело в том, что его сняли с берегов и поставили на землю, так как городские власти планировали использовать объект в другом месте.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники разобрали мост и увозили его по частям, ведь сам принцип, по которому он был сделан, напоминает детский конструктор. В похищении помогло то обстоятельство, что конструкция в основном состояла из полимеров, а из литой стали был сделан только каркас. По этой же причине полицейские сомневались в том, что преступники планировали отправить мост на металлолом, ведь его ценность для переработки была невысока.

Сыщикам однако сопутствовала удача, и они смогли обнаружить части похищенной конструкции в сельской местности на территории, принадлежащей 63-летнего жителя, которого сразу же арестовали по обвинению в воровстве. Правоохранители подозревают, что он арендовал грузовик и подъемный кран, чтобы завладеть мостом, правда не вполне ясно, для каких целей он был нужен американцу.