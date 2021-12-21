Возраст свободы: как копить на пенсию с умом

«Готовь сани летом», а о грядущей пенсии позаботься заранее. Чтобы после выхода на заслуженный отдых сохранить привычный уровень жизни и не беспокоиться о финансах, начинать копить можно и нужно еще во время работы. Разбираемся, как выгоднее распорядиться заработанными деньгами, чтобы в преклонном возрасте получать хороший дополнительный доход.

КАК ВЫБРАТЬ НПФ?

Для будущих российских пенсионеров есть три основных способа увеличить свой пенсионный капитал.

Во-первых, можно перевести накопительную часть пенсии в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Таким образом есть возможность получить потенциально более высокий доход. Важно, что при выборе фонда стоит доверять только официальным данным. Основные критерии, на которые необходимо обратить внимание – надежность учредителя, историческая доходность за период 5-10 лет, предлагаемые сервисы и филиальная сеть. Чем больше филиалов по России, тем больше вероятность, что вы имеете дело с крупным надежным игроком рынка обязательного пенсионного страхования. Очень часто учредителями таких фондов являются государственные банки. Например, ВТБ Пенсионный фонд обладает разветвленной сетью филиалов по всей стране и показывает достаточно высокую доходность как за 5, так и за 10 лет.

Во-вторых, семьи с детьми могут использовать материнский капитал. Его можно включить в состав пенсионных накоплений, получать доход от инвестирования и далее решить, оставить его в НПФ или перевести обратно в ПФР и использовать для погашения ипотеки или обучения ребенка.

Кроме того, можно заключить с НПФ договор негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Этот сберегательно-инвестиционный продукт не требует специальных знаний и дает возможность получить значительный доход при минимальных рисках, при этом налоговые льготы позволят разместить средства максимально выгодно. Доходность НПО исторически превышает ставки банковских вкладов. Однако необходимо проявить осмотрительность при выборе НПФ и детально ознакомиться с пенсионными правилами и пенсионным договором, чтобы избежать сюрпризов при переводе взносов (могут быть комиссии) или досрочном расторжении договора и получении выкупной суммы (понижающий коэффициент).

КОПЕЙКА РУБЛЬ СБЕРЕЖЕТ

Используя как минимум два из этих трех способов, можно без значительных затрат времени и средств создать и увеличить собственный пенсионный капитал и впоследствии получать не только страховую и накопительную, но и дополнительную негосударственную пенсию, самостоятельно определяя размер и длительность выплат. На текущем бюджете такие накопления практически не сказываются: в зависимости от возраста и поставленных задач средний ежемесячный взнос может составлять всего 500-1000 рублей. При этом негосударственная пенсия с точки зрения подготовки к заслуженному отдыху оказывается удобнее альтернативных источников накопления средств: она наследуется, а с добровольных взносов на НПО можно получать социальный налоговый вычет на сумму до 15 600 рублей ежегодно и таким образом увеличить доходность. Кроме того, пенсию из НПФ можно начать получать на 5 лет раньше, чем страховую по старости.

При грамотном распоряжении пенсионным капиталом можно значительно увеличить доход после завершения трудовой деятельности: например, если с 35 лет откладывать на НПО каждый месяц по 5 тыс. рублей, то в 65 лет можно получить прибавку к пенсии более чем в 50 тыс. рублей ежемесячно. При выборе стратегии стоит прислушиваться к мнению экспертов, но все решения принимать самостоятельно на основе проверенных данных. Официальную статистику можно найти на сайте Банка России, а на сайтах НПФ следует внимательно изучать финансовые отчеты.

ЛАЙФХАК ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ НА ПЕНСИИ

Для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, тоже есть возможность получить дополнительный доход от своих сбережений. Например, ВТБ при переводе пенсии на счет или карту банка начисляет клиентам старшего поколения дополнительно 2 тыс. рублей на счет, а также предлагает повышенный процент на остаток по текущему счету и хороший кешбэк при оплате картой услуг ЖКХ и покупок в аптеках: это позволяет не только приумножить накопления, но и существенно сэкономить на регулярных тратах. Также банк подключает тем, кто получает пенсию на счет ВТБ, бесплатную страховку средств на счетах и картах банка на случай мошеннических списаний: с ее помощью можно получить компенсацию до 100 тыс. рублей, если злоумышленники украдут деньги.