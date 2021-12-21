Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра Госдума приняла единогласно

Ко второму чтению партия предусмотрела в законопроекте дополнительные гарантии автомобилистам. Поправки исключают проведение так называемых «техосмотров на обочине» и отменяют штрафы за отсутствие диагностической карты. Документ оставляет право каждому автомобилисту самостоятельно принять решение о прохождении техосмотра. Чрезвычайно востребованную в обществе инициативу подготовили секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Отметим, что обязательное прохождение техосмотра предлагается сохранить в двух случаях: постановка автомобиля на госучет при смене владельца, если транспортное средство старше четырех лет, а также изменение конструкции или замены основного компонента транспортного средства. Это касается только автомобилей и мотоциклов, принадлежащие физическим лицам и используемых исключительно в личных целях (не такси).

Правительство ранее поддержало законопроект. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.