Госдума ввела для россиян новый штраф за выброшенных на улицу собак и кошек

За выброшенного на улицу домашнего питомца гражданам будет грозить штраф до 3 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 21 декабря депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении два законопроекта о защите животных.

Первый касается зоомагазинов и птичьих рынков https://sozd.duma.gov.ru/bill/1221720-7. Автор документа депутат Владимир Бурматов отмечает, что в таких заведениях домашние животные зачастую содержатся в тесных вольерах, без ветпомощи, полноценного питания, не выгуливаются и всячески ущемляются. Поэтому к местам продажи питомцев теперь будут предъявляться требования, которые пропишет правительство. Его законопроект наделяет соответствующими полномочиями. По задумке законодателя, все это должно привести к тому, что зверей можно будет покупать в специализированных питомниках, где их разводят профессионально. Или в тех же зоомагазинах, где будут созданы все условия.

Второй принятый в первом чтении законопроект вводит новые штрафы в КоАП. Так, за выброшенных домашних питомцев гражданам грозит санкция до 3 тысяч рублей, юрлицам — до 30 тысяч рублей.

За приобретение запрещенных к содержанию животных (тигров, рысей, пум, львов, крокодилов и пр.) человеку грозит штраф до 15 тысяч рублей, юрлицу — до 150 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с животными в цирках и зоопарках могут наложить взыскание до 200 тысяч рублей. Возбуждать и рассматривать дела об этих правонарушениях будут органы ветконтроля, а также Росприроднадзор и Россельхохнадзор.

Зооюрист и зоозащитник Светлана Зиберт в разговоре с «КП» подчеркивает, что раньше к торговцам животных никаких требований не предъявлялось, поэтому поддерживает введение новых норм. И надеется, что они будут прописаны очень подробно и детализировано: какие должны быть вольеры, выгул, санитарные нормы и пр. А насчет документа о штрафах, зоозащитник настроена критически.

- Фактически, это декларация, а реально ничего не сделано. Много ли юрлиц, которым «светит» 30 тыс. руб., владеет животными и выбрасывает их? Обычно это делают просто владельцы, - говорит Зиберт. - С одной стороны да, у людей появится хоть какая-то мотивация не выбрасывать питомца на улицу. Но она недостаточная. 3 тысячи рублей - вообще смешно! Человеку дешевле выбросить, чем кормить. А должно быть наоборот дороже: например, в Германии за выброшенное животное есть гигантский штраф 25 тыс. евро (около 2 млн рублей).