Папа 9-летней студентки Алисы Тепляковой устроил драку прямо в МГУ

Отец юной студентки устроил потасовку в стенах МГУ на глазах дочери.

Видео потасовки, снятое с верхнего пролета, впечатляет. Огромного детину на лестнице пытаются остановить трое мужчин. Отец 9-летней студентки Алисы Евгений Тепляков (он хоть и сменил знакомые всем пестрые шорты на черные брюки, все равно легко узнаваем) кричит: «Пустите меня!». И прет танком. Доносится крик - как будто от сильной боли, и один из представителей факультета психологии скрючивается. Далее несколько раз: «Полиция едет!». Рядом топчется в растерянности девочка, пытаясь увидеть, что происходит с папой, и понять, как быть. На заднем плане красиво мерцает новогодняя елочка.

По первым сообщениям в СМИ, Алиса сегодня сдавала экзамен и получила плохую оценку. Это и привело в ярость ее папу. Какой именно предмет, неясно, ведь Теплякова сдает сессию по индивидуальному плану - об этом «КП» сказал несколько дней назад декан факультета Юрий Зинченко. В то же время в расписании, которое есть на сайте факультета, группа Алисы (специальность - "Психология служебной деятельности") сдавала вчера анатомию центральной нервной системы. И нервы у папы сдали неспроста.

Евгений Тепляков с дочкой на съемках ток-шоу Первого канала. Фото: YouTube

Анатомию ЦНС первокурсники психфака боятся как черт ладана. Мол, там терминов зубодробительных много, еще и преподаватель строгий. Второй по страшности - экзамен по высшей математике, но вышку Алиса якобы уже сдала, причем успешно. По крайней мере, по рассказам сокурсников. Представители факультета об успехах студентки не распространяются - мол, это раскрытие личных данных, и родители юной студентки неоднократно указывали, что не оставят подобные факты безнаказанными.

Кроме упомянутых предметов в эту сессию сдают еще три экзамена: психологию, современный русский язык, введение в профессию. И пять зачетов. Так вот однокурсники, которые осмелились что-то рассказывать журналистам, пусть и анонимно, злорадствовали: мол, посмотрим, как она посыпется на психологии. И причина неприятия совсем не в Алисе, а в ее папе, который за четыре учебных месяца перессорился и со студентами, и с преподавателями, требуя особых условий обучения для дочери.

О том, как дается Алисе учеба, мы все это время знали только со слов родителей девочки. Они рассказывали, что Алису хвалят, что она подготовила доклад, что приносит в учебную часть контрольные… Вот только во время ток-шоу «Док-ток», где участвовала вся семья Тепляковых, Александр Тхостов, зав кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ, четко сказал, что на факультете пока нет ни одного результата ни одной контрольной. А по небольшим кусочкам выступления Алисы совсем не складывается впечатление, что она способна отвечать на уровне других первокурсников. Зрители программы отмечают, что речь у нее вполне детская. Соответствует возрасту, но не более того.

Что ж, плохая оценка на сессии - это любому неприятно. Но для Алисы - особенно. Ведь правила вуза одинаковы для всех: студент имеет право пересдать неудовлетворительную оценку не более двух раз, второй раз пересдача проводится с комиссией. При получении трех и более оценок "незачет" или "неудовлетворительно" студент отчисляется за академическую неуспеваемость. А это явно станет ударом по амбициям Евгения.

Студентке Алисе Тепляковой всего девять лет. Фото: YouTube

КСТАТИ

Как только мы узнали о драке, написали маме Алисы Наталии - просили объяснить, что случилось, в порядке ли Алиса. Женщина не ответила. Пресс-служба факультета лишь подтвердила РИА Новости факт драки и что устроил потасовку папа Алисы, пришлось вызвать полицию. Других комментариев на момент публикации статьи не поступало.

Вот еще какой момент. Алиса посещала очные занятия (два раза в неделю, остальные шли дистанционно) только в сентябре. Потом перестала появляться на факультете. Это было решение ее родителей. Папа хотел лично присутствовать на всех занятиях, и поначалу его пускали. Но после нескольких хамских выходок разрешили вход только до турникета. Евгений начал качать права: мол, дочери угрожают физической расправой и находиться самой на факультете «среди взрослых дядек и теток» ребенку опасно, а на факультете грозятся исключить Алису за прогулы. (А за прогулы студентов действительно могут исключить, гласят правила) Но потом случились ковикулы, вузам разрешили проводить сессию дистанционно, и о прогулах юной студентки уже никто не вспоминал. Евгений, возможно, рассчитывал, что онлайн экзамены они с Алисой сдадут без проблем. Ну или во всяком случае, что ему разрешат присутствовать на экзамене — чтобы сидеть рядом с дочкой и следить, чтобы не было предвзятого отношения. А еще - чтобы переводить экзаменационные задания на понятный дочке язык. Видимо, в планы семьи входило, что когда Алиса получит диплом специалиста (а случиться это должно было по заявлениям родителей, через два года), отец будет ходить с ней на службу и переводить профессиональные консультации юного психолога?