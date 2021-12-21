В Абхазии опять революция! Пляжный сезон окончен, мандарин собран, можно и поштурмовать президентский дворец

Абхазская оппозиция пытается свергнуть президента Аслана Бжания. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Абхазии, похоже, очередная революция. Третья за семь лет. На этот раз оппозиция пытается свергнуть президента Аслана Бжания, который два года назад в свою очередь сверг Рауля Хаджимбу (а тот в 2014-м заставил бежать Александра Анкваба).

Пока ситуация развивается необычно. Традиционно протестующие просто заходили в президентский дворец (в последний раз через окно) и занимались легким грабежом. Но на этот раз, учитывая предыдущий революционный опыт, власти нагнали в столицу «малопризнанной» республики войска, и даже огородили президентский дворец металлическим забором и автобусами с ОМОН.

Но и протестующие, по моей информацией, пришли вооруженными, благо почти в каждом абхазском доме есть фамильный схрон.

Президент Абхазии Аслан Бжания. Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

На эту минуту в городе идут бои. Противники власти пытаются перевернуть автобусы, два из них им уже удалось угнать. Также митингующие пытаются прорваться к резиденции президента, их встречают дымовые шашки. Звучат выстрелы.

За несколько часов до этих событий, в центре Сухума был организован оппозиционный митинг (в Абхазии это называется народным сходом), куда по обычаю был приглашен президент. Именно малодушный отказ явиться на сход президента Анкваба в 2014 - послужило формальным основанием к перевороту. Но отказался «явиться для отчета к народу» и нынешний глава страны Бжания. К нему были отправлены парламентеры, предъявившие президенту обвинения – беспомощность властей перед коронавирусом и бардак с электроснабжением страны, которую замучили майнеры.

Бжания принял делегацию и со всей решительностью попросил народ разойтись.

Протестующие послушались Бжанию и разошлись не на шутку. Улицы Сухума погрузились в дым и хаос. Похоже ночь обещает быть жаркой.

Интересно, что поводом для протестов послужила... обыкновенная драка на сухумской набережной. Как-то тихим южным сентябрьским вечером кампания абхазцев отмечала День независимости. И изрядно выпив, депутат местного парламента Гарри Кокая от переполнявших патриотических чувств празднично пострелял из пистолета в воздух. Прибывшие на место ЧП милиционеры попросили сдать оружие, в конфликт вмешались празднично проходившие мимо ветераны войны. В результате – милиция с одной стороны и ветераны с депутатом с другой, сошлись в могучей драке. Ветераны были повержены, получив ранения. С тех пор в Абхазии идут яростные митинги с требованием... защитить ветеранов от бесчувственных силовиков и уволить министра внутренних дел Дмитрия Дбара. Отказ президента послужил одним оснований для новой революции, которая, если верить местным обычаям, должна завершится к завтрашнему утру занятием президентского дворца.