Все очень просто: автомобиль - как кофемашина!

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Работа успела привлечь внимание транспортных чиновников - вступительное слово министра транспорта Савельева отчасти перекликается с мнением председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Москвичева, которые сходятся во мнении о необходимости повышения квалификации автосервисов.

А пока их квалификация повышается, то автовладелец может самостоятельно повысить свой технический уровень с помощью книги, чтобы вовремя диагностировать неисправности хотя бы по внешним признакам. В общем, поговорка о спасении утопающего в этом контексте вполне уместна. Итак, что привлекло федеральных чиновников, и чем эта книга может быть полезна читателю?

Автор поставил перед собой сверхзадачу: объяснить владельцам автомобилей, как самостоятельно по внешним признакам выявить неисправность агрегатов автомобиля - двигателя и трансмиссии. Причем не будучи специалистом и не прибегая к их услугам.

На первый взгляд цель не имеет какого-либо смысла, потому что современный автомобиль, что кофемашина - стоит лишь нажать кнопку, а система самодиагностики иногда человеческим голосом ответит, где болит. Правда, есть нюанс: средний возраст легкового автомобиля в России на начало 2021 года - 13,9 года. А это очень, очень, очень старая кофемашина, практически ручная мельница. Теперь задача становится актуальной, как, например, способность среднестатистического пользователя компьютера переустановить Windows.

Виртуальный оппонент здесь укажет на развитую сеть автосервисов и будет прав до тех пор, пока дважды за месяц не обратится с одним и тем же ремонтом мотора и дважды не заплатит за него. Объяснение заурядное: низкая квалификация на фоне непомерного аппетита техцентров.

Выбор у автовладельца невелик, и он делает ставку на самообразование. Самое время кричать «Бинго!», но практический смысл новых знаний все так же лежит в области диагностики, иначе владелец превращается в автосервис и автомеханика в одном лице.

Несогласные снова возражают: можно ли после прочтения определить, например, признаки неисправности гидротрансформатора, ведь аннотация утверждает, что этот краткий курс будет полезен и начинающим, и специалистам? Точную причину - вряд ли, а сервис - определенно да. Ключевое слово - «вовремя». Оно означает: а) не переплачивать; б) ездить безопасно. Не переплачивать, потому что подготовленный автовладелец понимает и без словаря изъясняется на языке мастера-приемщика, поэтому капитальный ремонт двигателя вместо замены подшипника генератора уже не пройдет.

Книга написана языком инженерной науки с легкой примесью сленга, так что водитель сможет расставить точки над «i» еще с порога. Так визит в автосервис становится игрой на деньги, но уже по вашим правилам. Большинство описанных приемов диагностики привнесены из личной практики, с ними не поспоришь: «При связи трещины с рубашкой охлаждения выхлоп будет белого цвета и в расширительном бачке возможно появление пузырей, пахнущих выхлопными газами». Хотя часть такой диагностики все-таки связана со стационарным квалифицированным ремонтом: «Однако установить истинную причину неисправности удается только после демонтажа головки блока двигателя…» Да, удается. Но момент, когда машина вдруг перестает ехать и что-то явно пошло не так - всегда определенный стресс. Незнание порождает страх. Именно сейчас нужен кто-то рассудительный, источник технической мудрости, который вселяет уверенность и спокойствие. Книга предлагает путь познания и оказывается тем помощником, который подскажет. Я далек от мысли, что она святой Грааль автовладельца. Тем не менее и он имеет право на доступную систематизированную информацию, которая помогает не только диагностировать неисправности, но и, контролируя бюджет, строить паритетные отношения с автосервисом.

Путь непростой, но есть бонус: каждая глава, посвященная отдельной системе, заканчивается серией практических вопросов. Читатель отвечает - материал усвоен, а это уже точно бинго!

ОБ АВТОРЕ

Леонид Мадорский.

Леонид Вениаминович Мадорский, доцент по кафедре эксплуатации военной автомобильной техники. Кандидат технических наук. Окончил Ростовское высшее командно-инженерное училище имени М. И. Неделина.

В настоящее время доцент Ростовского государственного университета путей сообщения.