Так вот зачем советские люди вешали ковер на стенку: Несколько хороших способов избавиться от шума соседей

Наступает время салатов и салютов. И это, кстати, отличный повод, чтобы не ругаться из-за шума, а подружиться со своими соседями. Достаточно просто пригласить их за праздничный стол. Фото: Владимир МАШАТИН/ТАСС

В четыре ночи разбудили взрывы петард за окном. А в девять утра из-за стены запела дрель.

Ремонты в этом году из-за взлета цен на стройматериалы многие перенесли с лета на зиму — так экономнее. А к фейерверкам, которые традиционно начинают запускать еще за месяц до праздника, скоро добавятся предновогодние веселые, и не всегда тихие, застолья.

И все бы ничего, но у меня, как и у многих, удаленка. А потому хотелось бы в доме тишины — причем не только ночью, но и днем, в рабочее время. И что теперь делать — не убивать же соседей?

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ЗАКОН

В какое время и насколько серьезно можно шуметь, у нас подробно прописано. Вопрос этот регулируется региональными законами о тишине (как в Москве, см. «Справку «КП») и санитарными нормами (кому любопытно, есть такой СанПиН 1.2.3685-21, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2).

-Допустимым уровнем шума в квартире в дневное время считается уровень до 40 дБА, а в ночное время - до 30 дБА, а максимально допустимым - 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время, - поясняет адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

Законный порядок действий, если вас достали, по словам эксперта, такой.

1. Ежели речь идет о не позволенных видах шума в «часы тишины», надо звать полицию, чтобы был составлен протокол об административном нарушении (он, в том числе, может пригодиться для дальнейших разборок).

2. Если шумят в разрешенные часы, но явно с перебором, понадобится определить уровень шума и сравнить его с допустимыми санитарными нормами. Для этого необходимо обратиться в аккредитованную организацию (приедет эксперт с аппаратурой и замерит). Если выяснится, что децибеллы зашкаливают, дальше с составленными экспертом документами надо жаловаться в Роспотребнадзор.

3. Можно обратиться в суд с требованием о взыскании с шумных соседей компенсации морального вреда, а также расходов, связанных с измерением уровня шума.

Все это здорово, но в реальной жизни не всегда выполнимо.

- Чтобы зафиксировать превышение допустимого уровня шума, эксперт с аппаратурой должен находиться в квартире как раз в тот момент, когда от соседей и исходит сильный шум. Это реально, если только они нарушают тишину систематически, в одни и те же часы, и есть возможность подловить заранее известный момент, - поясняет юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник. - Что касается любителей ночных фейерверков, то вряд ли полиция будет ловить их по всему кварталу и искать по темным дворам. Да и они ее вряд ли станут дожидаться.

Поэтому в первую очередь специалисты рекомендуют попробовать решить вопрос мирным путем — когда это возможно, договориться с соседями о вашем собственном «графике тишины». Ну или хотя бы, чтобы вас предупреждали о готовящемся ремонте или бурной вечеринке.

СПРАВКА «КП»

В какое время нельзя шуметь в столице

1. Ночью с 23 часов до 7 часов.

В это время запрещено:

- использовать устройства звукоусиления;

- играть на музыкальных инструментах, петь;

- использовать звуковые сигналы охранной сигнализации автомобилей;

- использовать пиротехнические средства.

2. С 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни - при производстве ремонтных работ, в том числе по переустройству, перепланировке жилых и нежилых помещений, не являющихся общим имуществом в доме.

(Для проведения работ по переустройству и перепланировке квартиры устанавливаются определенные часы и дни, указанные в решении о согласовании таких работ с Мосжилинспекцией).

Исключение — дома-новостройки. Там, в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию, шумные ремонтные работы можно проводить и в неурочное время.

! За нарушение покоя граждан и тишины в ночное время и при проведении переустройства или перепланировки предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф от 1 000 до 2 000 руб.

За «антисанитарные» шумы днем в Москве также установлен штраф от 100 до 1 000 руб.

! В других регионах тоже есть аналогичные нормы, они могут немного отличаться — как расписанием «часов тишины», так и размером штрафов.

КАК УЛУЧШИТЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Если вариант А — избавиться от шума, воззвав к закону, - не проходит, остается еще вариант Б — подумать о звукоизоляции. Как думаете, почему в советские времена у всех висели ковры на стенах? Без шуток — специалисты подтверждают, что это самое простое средство снизить уровень шума от соседей. Тот же эффект может оказать, например, книжный шкаф во всю стенку. На полную защиту с помощью таких подручных средств, конечно, рассчитывать не приходится, но иногда помогает.

Более серьезные меры, как объясняют спецы, зависят от ситуации и характера шума. И, конечно, потребуют времени — но зато избавят вас от проблем в будущем.

1.Ночные фейерверки и пьяные крики за окном

- Бороться с шумом на улице можно исключительно установкой правильных стеклопакетов, - говорит руководитель инженерно-технического центра ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Титов.

Тут может быть много нюансов. Например, в некоторых ситуациях достаточно получше отрегулировать те стеклопакеты, которые уже стоят. Или залатать дыры, оставшиеся из-за халтурного монтажа.

2. Концерты или ремонт за стенкой

- Если шум идет от соседей по этажу, можно организовать дополнительную звукоизоляцию — сделать облицовку стен, - поясняет Андрей Титов. - Сооружается каркас, который заполняется плитами каменной ваты и облицовывается листами гипсокартона, лучше в два слоя. Это несложно и много площади не отнимает. Но важно четко соблюдать технологию, иначе нужного эффекта не будет. Каркас не должен вплотную прилегать к стене, между профилем и стенами прокладывается специальная лента. Специалисты все это знают.

3. Шум сверху

Это более тяжелый случай. Особенно, если ваши непосредственные соседи сверху сэкономили и неправильно уложили пол.

- Например, если просто сделали стяжку и сразу положили ламинат — не предусмотрев изолирующий черновой пол - то это, конечно, плохо. Даже обычные шаги по ламинату будут слышны соседям снизу, - предупреждает продукт-менеджер компании КНАУФ Андрей Удалов.

Плохо в этой ситуации то, что решать проблему со звукоизоляцией должны именно соседи сверху — делать снизу это менее эффективно. А переделывать ремонт обычно никто не горит желанием. Будете смеяться, но эксперты на полном серьезе рекомендуют подарить верхним соседям ковры. Это самое дешевое и мирное решение проблемы, ежели вы не согласны жить с ощущением, что над вами поселилось стадо слонов, а долго и нудно судиться с верхними соседями (с тем, чтобы принудить их сделать звукоизоляцию пола по полагающимся стандартам) тоже не горите желанием.

- Альтернативный вариант — делать в собственной квартире подвесной каркасный потолок, который крепится к перекрытию на специальных подвесах с вибро- и звукоизоляционными вставками, - говорит Андрей Удалов.

Но, при всех затратах, это поможет меньше, чем «правильный» пол сверху.

4. Что-то грохочет непонятно откуда

Такое вполне возможно в зданиях с монолитными бетонными перекрытиями.

- В современных зданиях несущие элементы конструкций жестко и прочно связаны между собой в единое целое. Это значит, что шум от соседа за стеной может быть также слышен и от фасадной стены, за которой улица. Он распространяется одновременно во всех направлениях и по всем конструкциям. И если изолировать только общую с соседями стену, эффект от мероприятий будет небольшим, даже при использовании самых лучших материалов, - поясняет инженер строительного контроля Евгений Пономарёв. - В таких случаях дополнительной звукоизоляции требуют все найденные "слабые звенья".

В общем, купили квартиру в новостройке — сразу прислушивайтесь (ремонты по всему дому вам в помощь) и думайте о правильной звукоизоляции, особенно если собираетесь там работать на удаленке.

Напоминалка «КП»

Как правильно запускать пиротехнику

1.Нужна большая открытая площадка — в радиусе не менее 100 метров не должно быть домов и пожароопасных объектов: автостоянок, гаражей, сараев, деревьев, поленницы дров, сухой травы или веток и т. п.

2.Убедитесь, что вы, кроме того, не находитесь в месте, где фейерверки запрещены:

- на территории памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков,

- в зоне отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи (если что -то такое вы видите рядом, вы наверняка в этой зоне).

2. При ветре размер опасной зоны надо увеличить в 3-4 раза. Если ветер больше 5 м/с, использовать пиротехнику нельзя.

3. Зрители должны находиться с наветренной стороны на безопасном расстоянии (см. указания в инструкции).

4. Если подходящей площадки не найти, рекомендуется использовать более простую пиротехнику с радиусом действия до 5 метров (петарды, хлопушки, большинство фонтанов — 2 класс опасности). Летящие вверх ракеты, бабочки и т. п.использовать ближе 100 м от построек категорически нельзя — они могут залететь в окно или на крышу и устроить пожар.

5. По новым противопожарным правилам, действующим с января 2021 года, тот, кто устраивает фейерверк, должен потом обойти площадку и очистить ее от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их элементов (через какое время можно безопасно эти элементы подбирать, см. в инструкции к изделию).

Запрещено:

- использовать салюты и фейерверки с классом опасности выше третьего — их могут запускать только профессиональные пиротехники и на это требуется особое разрешение (по идее их вам и не должны продать)

- давать пиротехнику в руки детям до 16 лет (если в инструкции нет других ограничений)

- пользоваться изделиями без сертификата соответствия или с истекшим сроком годности и видимыми повреждениями

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней и некоторых видов фонтанов, где это указано в инструкции)

- использовать пиротехнику выше 1 класса опасности (хлопушки с бенгальскими огнями) в помещении, а также с балконов и лоджий, с крыши

- курить и разводить огонь рядом с пиротехникой

- зажигать потухший фитиль

- оставлять пиротехнические средства без присмотра.