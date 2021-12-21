Техосмотр нас в покое не оставит

Проверка автомобиля на соответствие установленным стандартам качества на станции технического осмотра. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Этого опасается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, которого насторожило появление в законопроекте одной, казалось бы, малозначительной поправки.

Предполагается, что автомобилисты-физлица смогут ездить без техосмотра, не опасаясь штрафов. Те же, кто все же прошел ТО, смогут не опасаться и проверок состояния машин на дорогах, но только не в случае «визуального обнаружения признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения». Вот оно – проверки на дорогах автомобилей без диагностических карт (да и с ними тоже).

— Это очень интересно, потому что этой формулировки (этой поправки) не было. К сожалению, здесь можно предположить худшее. Сейчас, как такового, инструментального контроля на дорогах нет, но определенные структуры, вроде Технадзора (и не только они) хотят к этому контролю вернуться. А поскольку сейчас будет огромное количество транспорта без диагностических карт, то это, в общем-то, такая коррупционная жила.

Более того, поскольку помимо «инструментальных проверок» есть еще и формулировка «визуальных обнаружений признаков неисправностей», то осмотреть и заметить какие-нибудь потеки масла на стыке двигателя и коробки или «сопливищееся» масло из редуктора заднего моста можно и органолептическим методом.

Можно предположить, что нас ждет возвращение проверок на дорогах. В свое время ГИБДД довольно широко анонсировало, что объявляются конкурсы на закупку специализированного оборудования для контроля световых приборов, люфтов и так далее. Все это немного подзаглохло. Но как подзаглохло, так может и обратно вернуться.

В общем-то, это не очень хорошая новость, поскольку вот то освобождение от техосмотра, который всем уже надоел, может обернуться другой стороной: «Вы не хотели техосмотр? Ну, мы вам сейчас его заменим!».

Когда появятся на дорогах все эти проверки, инструментальные и неинструментальные, сейчас трудно предположить. Но, судя по всему, дело идет к этому. Так или иначе нас будут проверять. Но одного проверят на техосмотре и, вроде как, почти оставят в покое, а другого будут проверять на дороге. Кроме того, в КоАП, скорее всего, не будут вноситься изменения в части отмены штрафа для физических лиц, которые не прошли техосмотр. Физлиц без техосмотра не будут штрафовать, скорее всего, что называться, на понятийном уровне – «А! Физическое лицо? Значит, штрафа не будет». То есть, в КоАПе, насколько я понимаю, остается потенциал для возврата вообще всего обратно. То есть формулировка «штраф две тысячи рублей» остается, все остается, как уже было принято, но физлица пока штрафоваться, с 1 марта, не будут, а там дальше – куда эта кривая выведет и какой из этих вариантов, так сказать, победит. То ли все вернут обратно, и техосмотр возродится, а людей начнут штрафовать, поскольку статья в КоАПе не изменится, то ли всех будут прищучивать инструментальным контролем, о котором мы все уже давно забыли, как о кошмарном сне.

В лубом случае, «интересно» (в кавычках) и, в любом случае, нас, автомобилистов, со своими автомобилями, даже относительно свежими, в покое не оставят.