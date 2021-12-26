Мини Лолиты и декольте Ким Кардашьян: Главные модные тренды зимы-2022

Ким Кардашьян. Фото: Christopher SMITH/Global Look Press

В новогоднюю ночь любой женщине хочется блистать. А значит, по мнению мировых кутюрье, вечерний наряд для такого особенного торжества должен быть неординарным - что-то яркое и даже эпатажное. О новогодних трендах kp.ru рассказал дизайнер Влад Торхов, работы которого выбирают Юлия Пересильд, Надежда Бабкина, Патрисия Каас и другие знаменитости.

Влад Торхов.

Сверкните декольте

- Ким Кардашьян не всегда успешно подбирает наряды, но у нее можно поучиться главному: она умеет грамотно подчеркнуть достоинства своей фигуры. Главное - соблюдать грань между пошлостью и сексуальностью, и у вас получится притягательный образ для праздника. А эффектное декольте, поверьте, никогда не выйдет из моды.

Оголите ножки!

Лолита.

- Красивое мини может стать изюминкой любого наряда (разумеется, если форма ног его обладательницы это позволяет). Поэтому – акцент на короткие платья и эффектные разрезы на подоле. На «Песне года» в серебристом коротком платье блистала Лолита. Кстати, все оттенки серебра – один из главных трендов этой зимы.

Брючный костюм

Николь Кидман. Фото: NBC/Getty Images

- Дамам элегантного возраста я бы посоветовал обратить внимание на классику, на брючные костюмы - тройки. Вот, например, Алла Пугачева недавно вышла в свет в костюме в стиле Карла Лагерфельда. Классический образ с французским шиком. Яркие и сверкающие украшения добавят вашему наряду праздничных нот.

А можно выбрать вариант Николь Кидман: брючный костюм из пайеток даст фору любому новогоднему платью. Ярко, свежо и необычно. И не забудьте про шпильки. Сверкать придется везде: блестки и пайетки будут править балом весь год.

Мода «нулевых» возвращается на подиумы.

Добавьте огня

Полина Гагарина. Фото: voguerussia/Instagram

- Красный цвет никогда не выйдет из моды. А если это ещё и платье с оголенными плечами, как у Полины Гагариной, поверьте, вы будете самой эффектной на празднике.

Платья из тюля

Кристина Орбакайте. Фото: orbakaite_k/Instagram

Наряд Кристины Орбакайте – отличная идея для тех, кто хочет отойти от традиционной классики. Джей Ло позирует в платье-бюстье из тюля и дерзких ботильонах с металлическими клепками.

Комбинезон как у Лорак

Ани Лорак. Фото: anilorak/Instagram

- Прошлогодний тренд - комбинезон – и сегодня на пике. Для вечеринки подойдут и варианты с длинными рукавами, и с открытыми плечами, как у Ани Лорак.

В свитере у камина

Риз Уизерспун с дочерью. Фото: face to face/Global Look Press

- Если вы планируете провести семейный праздник на даче, смело делайте акцент на вязаные вещи и комфорт. Вязаные юбки, платья, топы - все это остается очень модным. Например, голливудская звезда Риз Уизерспун и ее дочь Ава выбрали классические рождественские свитера. Так же остаются в топе и велюровые костюмы в стиле Juicy Couture.

КСТАТИ

Платья на Новый год 2022: выбираем правильный наряд для главной вечеринки года

Модные и необычные платья на Новый год 2022. Выбирайте только лучшие новинки и следуйте современным тенденциям. Говорят, что тех, кто сможет угодить ему в новогоднюю ночь, весь год будет сопровождать финансовая удача (подробности)