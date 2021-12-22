Встречаем год Тигра: Оливье - хорошо, но хищник любит мясо! Как украсить дом и что подать на стол в праздничную ночь

Фото: Shutterstock

Нас ждет яркий, насыщенный событиями год: 2022-й пройдет под знаком Голубого Тигра. Этот цвет сулит немало перемен и поворотов судьбы. У нас есть отличная возможность решиться сделать шаг, на который долго не хватало смелости. Именно в 2022-м благоприятно менять если не место работы, то должность, переезжать, обзаводиться семьей и детьми. Чем в праздничную ночь задобрить хищника, чтобы он потом весь год к нам благоволил, рассказывает наш астролог Елизавета НЕБЕСНАЯ.

Привлекаем удачу талисманами

- Хозяйка, я ведь тоже почти тигр! Просто еще не вырос. Фото: Shutterstock

Без символов и талисманов - никуда! Герой года обожает, когда жилище украшено его изображениями. Поэтому стоит приобрести календарь с изображением полосатого хищника, фигурку или свечу. Если все это - не ваша история, может быть, подойдет ювелирный тигр на шею или на браслет в виде шарма?

Для домашних украшений подойдут и другие материалы, например, стекло и хрусталь. Не забудьте перед наступлением Нового года убрать талисманы прошлого года: Тигр не любит соперников.

«Кошачьи» принты под запретом

Фото: Shutterstock

Что носить в новогоднюю ночь? Даже если вы большой поклонник «хищного» принта в одежде, не нужно надевать его на праздник. Не обольщайтесь, за своего Тигр вас не примет, а вот за конкурента - запросто!

В приоритете нейтральные цвета - насыщенный бежевый, песочный, золотистый, а также различные оттенки зеленого - от цвета сочной травы до оливкового, малахитового.

Для новогоднего платья можно выбрать и оттенки красного. Но если вы хотите ублажить хозяина года, выбирайте приглушенные тона. Например, терракотовый, серовато-красный или сиену.

Чем декорировать квартиру?

Используйте «хищные» мотивы для оформления квартиры. А вот самим одеваться в «тигриные» принты не стоит - символ года этого не одобрит. Фото: Shutterstock

Интерьер в новогоднюю ночь имеет особое значение. Необходимо найти баланс в декоре, чтобы было одновременно празднично, но не кричаще. Постарайтесь обойтись без цветов, которые напоминают об опасности: не используйте ярко-красные оттенки, оранжевые, а также все неоновые. Они могут поселить в душе тревогу, беспокойство. На елку обязательно повесьте фигурки Тигра. Они могут быть сделаны из самых разных материалов.

Тигр - это большая кошка. Он любит нежиться на мягком и подставлять бока солнцу. Солнца и зеленой травки сейчас не найти, зато можно заменить все это мягкими пледами, подушками в цветовой гамме от золотистого до охры. Также Тигру польстит, если квартира будет утопать в зелени. Но, конечно, никаких искусственных зарослей. Только натуральные пальмочки, юкки, папоротники и другие богатые зелеными листьями растения. Только вот елочные игрушки на них вешать не стоит.

Составляем меню

На столе в новогоднюю ночь обязательно должны быть блюда из мяса. Фото: Shutterstock

Главные цвета на столе - белый, золотой, зеленый. К ним так хочется добавить красный. Не отказывайте себе в этом, но помните, красный не должен быть основным. Уместны будут на столе и свечи. Вот их можно выбрать в полосочку: сейчас есть в продаже увитые серебряными или золотыми шнурами или ленточками.

А что из угощений предложить гостям? Это один из немногих годов, когда на столе обязательно должно быть мясо, ведь наш герой - хищник! И ему все равно, что вы выберете - кролика, свинину или говядину, ему все по вкусу! Не забудьте про фрукты и ягоды - хурму, бананы, апельсины, мандарины. Тигр не будет и против зелени, так что можно сделать зеленые салаты.

Подарки для романтиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Забудьте про практичность и хозяйственные нужды. Настало время непрактичных романтиков. Подарки должны быть в первую очередь для души, для удовольствия, для радости. Что, например? Красивые книги по искусству, которые тяжело держать в руках, керамика, парфюмерия, картины, красивое белье (постельное и нижнее), товары для хобби, аромалампы.

Мужчин, связанных с охотой и рыбалкой, неплохо бы порадовать аксессуарами, биноклями, сумками, фляжками и прочими необходимыми в их деле вещицами. Но выбирать что-то серьезное без совета с одариваемым не стоит.

Подойдет и вариант с подарочными картами или сертификатами на развлечения, покупки.

ПРОГНОЗ

Что нас ждет в 2022-м?

Тигр - хищник. Он активен, постоянно находится в поиске добычи и новых территорий. Он олицетворяет энергию. Год под его знаком обещает быть непредсказуемым, с резкими поворотами, но в целом счастливым.

В 2022-м у некоторых получится совершить рывок в карьере. Возможно, это будет прыжок на новую высоту, а может быть, резкий рывок в сторону, к неизведанному. Постарайтесь во всеоружии встретить перемены, они нередко приходят неожиданно. Помните, мимо каждого пролетает птица счастья, но не у каждого хватает ума, сообразительности и реакции, чтобы схватить ее.

Успех обязательно случится, если вы будете к нему готовы и если не забросите начатое на половине пути. А такая угроза, увы, существует: порой будет казаться, что это совсем не ваш путь.

Тигр - существо довольно любвеобильное. Так что в расписании многих возможны романтические истории.