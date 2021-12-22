Киркоров с золотыми крылышками и повзрослевшие дочери Пересильд: Звезды пришли на премьеру фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Филипп Киркоров пришел на премьеру в образе древнегреческого бога. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» 21 декабря прошла премьера сказочного блокбастера «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Новый фильм режиссера Дмитрия Дьяченко стал заключительной частью волшебной трилогии о приключениях сына Ильи Муромца в далеком Белогорье. На закрытый показ пришли певец Филипп Киркоров, режиссёр Алексей Учитель, актёры Андрей Бурковский, актрисы Аглая Тарасова и Эвелина Блёданс, певица Жасмин.

Филипп пришел на показ с дочкой Аллой-Викторией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Филипп Кирокоров в картине появляется в необычной роли – он сыграл Жар-птицу. Именно эта крылатая волшебница помогает главным героям одолеть злую Тьму и обрести счастье. Кадрами из фильма со своим участием Филипп ранее уже делился в Инстаграме. Так что зрители знают, что на экране артист предстает с птичьим телом и человеческим лицом. Видимо, с намеком на своего пернатого персонажа Киркоров пришел на премьеру в кепке с золотыми крылышками. Этот головной убор, конечно, больше напоминал шлем древнегреческого бога Гермеса, но и отсыл к Жар-птице тоже просматривается.

Певца и его наследницу сопровождала звезда «Евровидения» Наталья Гордиенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певца в этот вечер сопровождали две прекрасные дамы: его дочь Алла-Виктория и звезда «Евровидения» Наталья Гордиенко. Десятилетняя Алла-Виктория нарядилась в алое платье из тюля, дополненное жакетом с модными нашивками. Известно, что Киркоров не экономит на нарядах для своей любимицы и одевает ее как маленькую принцессу.

Многие звезды привели на сказочную премьеру своих детей: кому, как не юным зрителям оценивать, насколько веселым и волшебным получился фильм. Алексей Учитель пришел в «Октябрь» вместе со своими дочками от актрисы Юлии Пересильд. Восьмилетняя Маша предпочитает мальчишеский стиль: короткая стрижка, просторные джинсы, удобная клетчатая рубашка. А вот 12-летняя Анна выбрала довольно необычный для себя наряд – вечернее бархатное мини-платье, маленькую сумочку на цепочке и грубые ботинки. Этот образ подчеркнул то, как за последнее время выросла и повзрослела дочь «космической» актрисы. Вернувшись на Землю, Юлия Пересильд рассказывала, что девочки очень переживали за нее. Все время, пока она находилась на орбите, дочери оставались у своего отца Алексея Учителя.

Алексей Учитель привел на премьеру дочерей Юлии Пересильд Анну и Машу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первая часть трилогии «Последний богатырь», снятая по мотивам русских народных сказок и былин, вышла на экраны в 2017 году. Режиссер Дмитрий Дьяченко признался, что ему немного грустно расставаться с полюбившимися всем героями. При этом фильм, по его словам, получился веселый, динамичный, насыщенный компьютерной графикой и спецэффектами, с неожиданной развязкой.

Певица Жасмин с дочкой Маргаритой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В картине сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко и другие артисты. Фильм, снятый студией Yellow, Black and White, Disney и телеканалом «Россия», можно будет посмотреть в кинотеатрах с 23 декабря.