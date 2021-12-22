Татьяну Васильеву не узнали без парика и макияжа

Татьяна Васильева на публике всегда выглядит элегантно. Фото: кадр видео.

На сцене и телеэкране Татьяна Васильева – женщина-праздник: броский макияж, элегантные прически. Для своего зрителя актриса старается выглядеть на все сто процентов. Но в жизни, когда гаснет свет софитов, в ней с трудом можно узнать яркую звезду. То, как Васильева выглядит на отдыхе, показал ее коллега Ефим Шифрин. В Инстаграме актер поделился снимком, на котором он позирует в компании Татьяны Григорьевны.

Поклонники с трудом узнали 74-летнюю звезду без парика и привычного макияжа. На фото она предстает в удобной черной одежде и с ненакрашенным лицом. Васильева и Шифрин гастролируют сейчас по Узбекистану. 21 и 22 декабря в Ташкенте они дают спектакль «Танцуй со мной». Через Инстаграм актер решил передать привет своим подписчикам.

- Ассалому Алейкум из Ташкента! – подписал он фото, снятое в ресторане.

Кадром 74-летней актрисы без прикрас поделился ее коллега Ефим Шифрин. Фото: Инстаграм.

Глядя на серьезную и немного уставшую Татьяну Григорьевну, можно подумать, что актрису вымотали тяжелые перелеты и гастроли. Но на самом деле артистка рада, что сейчас у нее есть работа. Во время пандемии актриса жаловалась на вынужденный простой и безденежье. Васильева говорила, что «проела» квартиру за 10 месяцев безработицы. Татьяна Григорьевна рассказывала, что хотела купить квартиру, чтобы сдавать ее и тем самым обеспечить себя на старости лет. Однако претворить этот план в жизнь она не успела. А потом покупать стало не на что: деньги актриса «проела» за время вынужденного перерыва в работе. Васильева – единственная кормилица в семье, она не только обеспечивает себя, но и помогает 43-летнему сыну Филиппу, 35-летней дочери Елизавете и внукам.

Актриса всегда хорошо зарабатывала на гастролях и съемках. Дочери и сыну она купила по элитной квартире в Москве. Кроме того, Татьяна Григорьевна купила по квартире двум своим внукам. Это была плата за возможность видеться с ними. 13-летний Иван и 11-летний Григорий после развода ее сына Филиппа живут с мамой, актрисой Анастасией Бегуновой, с которой Васильева не очень ладила. Бывшая невестка отказывала бабушке в свиданиях с мальчиками, шантажируя артистку и заставляя ее платить за возможность видеться с внуками. Бегунова увезла мальчиков в Германию, и Васильева не видела детей несколько лет. В итоге она предложила бывшей невестке столичную недвижимость в обмен на свидания с Иваном и Гришей.

На две квартиры в центре Москвы она потратила 30 миллионов рублей. Зато теперь внуки часто гостят у бабушки.