Есть и достижения: эксперты подвели итоги 2021 года в области глобального здравоохранения

Каждый год в Африке более 260 тысяч детей умирают от малярии. В октябре ВОЗ рекомендовала к применению первую вакцину от малярии для детей Фото: EAST NEWS

Уходящий, 2021 год, на конец которого пришлось молниеносное распространение нового, «омикрон»-штамма коронавируса, все же должен вселять оптимизм в тех, кто озабочен положением дел в системе глобального здравоохранения.

В мире произошли некоторые позитивные изменения, изменившие в лучшую сторону жизни и здоровье миллионов людей на нашей планете.

Эксперты ThinkingGlobalHealth представили наиболее важные, на их взгляд, достижения подобного рода:

Лучшие показатели вакцинации от COVID-19 в мире

В Пуэрто-Рико (США) более 80% взрослых и детей старше 12 лет вакцинированы от коронавирусной инфекции. Это один из самых лучших показателей в мире на момент составления рейтинга.

В Африке появилась первая вакцина от малярии

Каждый год в Африке более 260 тысяч детей умирают от малярии. В октябре Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к применению первую вакцину от малярии для детей.

В Ботсване запущены «дроны здоровья»

В этой африканской стране запущена пилотная программа «Дроны для здоровья», с помощью которой врачи намерены бороться с высокой смертностью среди женщин. Беспилотные летательные аппараты будут доставлять жизненно необходимые медицинские товары и лекарства в отдаленные точки Ботсваны. Если раньше медикам приходилось тратить на доставку необходимого несколько часов, то с появлением дронов это время сократилось до нескольких минут.

В Канаде запретили конверсионную терапию

В Канаде приняли закон, запрещающий конверсионную терапию. Ее применяли для изменения сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. Специалисты давно признали опасность такого рода воздействия на человека. Теперь в Канаде конверсионную терапию запрещено проводить вне зависимости от того, хочет ли этого сам пациент или нет. Уголовным преступлением также стали ее пропаганда и применение.

В странах Ближнего Востока начались уроки полового воспитания для женщин

В этом году доступ к онлайн-урокам по половому воспитанию получили жительницы стран Ближнего Востока и Северной Африки. Реализация этого проекта столкнулась там с серьезными трудностями в силу местных обычаев. В большинстве стран этих регионов практикуется варварское женское обрезание, от которого ежегодно гибнут тысячи женщин, а выжившие начинают испытывать серьезные проблемы в половой жизни и при деторождении.

В США одобрили вакцину от ВИЧ

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило вакцину от ВИЧ. Ежемесячные уколы заменят прием нескольких таблеток в день, что существенно сократит нагрузку на организм пациента.

В Китае и Сальвадоре больше нет малярии

После длительных исследований и проверок эксперты ВОЗ подтвердили, что в КНР и Сальвадоре малярии больше нет. В Поднебесной с этой болезнью боролись последние 70 лет, а Сальвадор стал первой страной в Центральной Америке, получившей сертификат ВОЗ о нулевом риске заболевания малярией.

Франция предоставила гражданство медработникам, борющимся с пандемией

12000 врачей, медсестер и санитаров, имевших во Франции тот или иной статус, но не имевших гражданства страны, решением правительства получили французские паспорта по ускоренной схеме. Таким образом Франция отметила вклад этих специалистов в дело борьбы с пандемией коронавируса.