«Омикрон» нарушил новогодние планы королевы Великобритании

Елизавета II отказалась от ежегодной поездки в Сандрингемский дворец, в котором обычно отмечает Рождество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очень быстрое распространение штамма коронавируса «омикрон», ухудшение эпидемиологической ситуации в Великобритании вообще и в Лондоне в частности, привело к тому, что королева Елизавета II отказалась от ежегодной поездки в Сандрингемский дворец, в котором обычно отмечает Рождество.

Источники, близкие к королевской семье, сообщили, что решение было принято лично королевой после долгого и внимательного рассмотрения вопроса. Вместо традиционного празднования в Сандрингеме, семья соберется в Виндзорском замке. При этом обещается, что будут соблюдены самые тщательные меры безопасности.

В отличие от Виндзорского или Букингемгского дворцов, усадьба в Сандрингеме является частным владением королевы. Поместье было приобретено королевой Викторией в 1862 год в честь предстоящего брака принца Уэльского. Сам принц, заядлый охотник, был без ума от нового дворца, поскольку тот располагался на обширнейших угодьях Норфолка.

Чтобы проводить на охоте больше времени, принц даже приказал перевести все часы в замке на полчаса вперед, что и выполнялось вплоть до 1936 года.

Королева Елизавета II питает к Сандрингемскому замку теплые чувства и уже много лет подряд проводила зимние праздники с семьей именно здесь.

Некоторые СМИ даже поспешили объявить эту традицию «многовековой», но на самом деле это не так.