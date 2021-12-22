Автора Большой Российской энциклопедии объявили в розыск после выписки из больницы

85-летний Алексей Розанов — известный геолог и палеонтолог, доктор наук и академик РАН

Не так давно академик Алексей Розанов заболел ковидом. Его госпитализировали в ГКБ управления делами Президента РФ на Лосиноостровской улице. Там Алексея Розанова лечили практически месяц. Убедившись в том, что состояние пожилого учёного не вызывает опасений, его выписали из больницы. Но домой Алексей Юрьевич так и не вернулся. Несколько дней 71-летняя супруга не могла дозвониться до академика и выяснить, куда он пропал. О его выписке она узнала от врачей больницы и стала разыскивать его самостоятельно. Но всё было безуспешно. На 6 день отсутствия мужа она обратилась в полицию.

— Поступило заявление от 71-летней женщины с просьбой принять меры к розыску её 85-летнего мужа, которого выписали из ГКБ управления делами президента РФ, однако домой он не вернулся, на телефонные звонки не отвечал, — сообщил источник kp.ru.

В полиции составили описание пропавшего и стали его разыскивать. Вскоре выяснилось, что с академиком всё в порядке. Полицейским удалось связаться с сыном учёного Павлом, он рассказал, что Алексей Юрьевич пока находится у своей дочери от первого брака, сводной сестры Павла, которая прилетела из Англии. Учёный не хочет возвращаться домой к жене после выписки из больницы.

— Сын 85-летнего ученого пояснил, что его отец находится с дочерью от первого брака, за ним сейчас ухаживает она. Сын тоже собирается оказывать помощь отцу и уже сообщил своей матери, что отец не хочет возвращаться на прежнее место жительства. В данный момент 85-летний гражданин хочет получить у супруги свои документы, ключи от квартиры, заграничный паспорт и одежду. Гражданин пояснил, что домой он не вернётся и хочет развода, — сообщил источник kp.ru.

Члены семьи академика комментировать ситуацию отказались. Пока не удалось выяснить, что сподвигло Алексея Юрьевича так резко изменить свою жизнь.

85-летний Алексей Розанов — известный геолог и палеонтолог, доктор наук и академик РАН. Он был директором Палеонтологического института им. Борисяка, является одним из авторов Большой Российской энциклопедии, президентом Русского палеонтологического общества и членом научных обществ Франции, США и Австралии и многих других.