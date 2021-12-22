Полина Кирова: Я не жду трамвая

Рыба в жизни Полины присутствует повсюду. Фото предоставлено героем публикации

Полину Кирову за глаза называют икорной королевой. Более 7 лет она развивает сеть рыбных супермаркетов «Рыбсеть», где базовой продукцией является лососевая икра премиум-класса. К тому же Полина – одна из немногих женщин в рыбном, и вообще во всем продуктовом ритейле, кто не стесняется выступать на публике и проявлять свои женские черты.

Красная икра – такой же непременный атрибут новогоднего стола, как салат оливье, шампанское, мандарины и селедка под шубой. Мы не могли не спросить у Полины, как она оказалась в этом непростом бизнесе и смогла добиться в нем успеха? И что она может порекомендовать по выбору икры в преддверии новогодних праздников.

- Если забить ваше имя и фамилию в поисковике, то одним из самых популярных запросов после «икра» и «Рыбсеть» будет – кто ваш муж? Вас поклонники так разыскивают?

- Не думаю. Скорее, так делают те, кто считает, что женщина может добиться успеха в бизнесе только благодаря близкому мужчине: отцу, мужу, любовнику. Это стереотип, который изменить очень трудно. Конечно, у нас хватает псевдо бизнес-леди. Это те, кому мужчины подарили магазин, салон красоты, фитнес-клуб, и которые при этом не занимаются бизнесом.

- Вы не такая? Вы ждете трамвая?

— Вот ждать чего-то – это главная ошибка большинства российских женщин. Ждут трамвая, манны небесной, принца на белом коне вместо того, чтобы брать жизнь в свои руки. Опять же, разве плохо, если тебе дарят бизнес? Думаю, нет. Но это не мой случай, я полагаюсь на себя и не жду ничего на блюдечке.

- А ваш отец? Вы упоминали в одном из интервью, что он оказал очень сильное влияние на вас.

- Да, именно мой отчим, которого не стало 3 года назад, дал мне вектор для развития, научил меня рассчитывать в жизни только на себя, на свои силы и знания. С детства я ему доказывала, что я лучше, чем сыновья. Что уж говорить, я и образование себе выбирала с оглядкой на него, и профессию.

- Вы пошли работать в сугубо мужской рыбный бизнес, чтобы доказать своему отцу, что вы это можете?

- Поначалу да, это был такой вызов, возможно, подростковый. Я ведь училась в ВШЭ, в международном институте экономики и финансов на банкира. Хотела вначале стать брокером, а в итоге практически случайно оказалась в рыбном бизнесе. Начинала с разработки онлайн-магазина, это было более 12 лет назад, потом работала в оптовых продажах, а с 2014 возглавила подразделение бренда «Рыбсеть», где отвечаю практически за всё. Хоть мне это направление и близко, это абсолютно не значит, что рыба и икра – это навсегда. У меня многое в жизни уже получилось, но потолка для меня не существует.

Директор по развитию «Рыбсети» постоянный участник Международного рыбопромышленного форума.

- То есть Вы не пугаетесь новых поворотов?

- Для меня в жизни самое пугающее – это обманчивое состояние покоя, отсутствие движения. Можно застрять, остановиться в развитии. К сожалению, многие люди, и особенно женщины считают покой некой стабильностью в жизни, смотрят на мир через розовые очки, надеются на фантомное счастье в будущем. Но так может пройти 3–5, а то и 10 лет. И потом может быть обидно за бесцельно потраченное время.

- Во сколько лет вы заработали свои первые деньги?

- Мне было 17. А сейчас мне 33, говорю это тем, кто аккуратно хочет узнать мой возраст. В 17 я недолго подрабатывала риэлтором, показывала людям квартиры и офисные помещения. Делала это не ради заработка, просто хотела себе доказать, что я уже взрослая, что могу работать, ну и к тому же я азартная, мне нравится зарабатывать.

Полина Кирова часто дает экспертные комментарии разным СМИ по теме цен на икру и рыбу.

- А ваш сын… каким вы видите его в будущем?

- Он на днях уже заработал свои первые деньги. Я горжусь.

- В 6 лет? Он уже продает икру?

- Нет, но получилось тоже забавно. Он увидел в подъезде объявление, что наша соседка, которой уже 94 года, ищет кого-то, кто бы мог выгуливать ее собаку. Он решил, что готов для такой работы.

- И как? Один выгуливает пса по району?

- Не один, конечно. Со своей няней. Но в данном случае она просто сопровождает, поскольку отпускать 6-летнего ребенка по московским переулкам опасно. А так сын все делает сам. Держит собаку на поводке, заводит домой. Собака, к счастью, не особо крупная, так что он справляется. А главное, что он с детства начинает понимать, что рассчитывать в жизни надо главным образом на себя. Пока что одна смена у него только была, но он гордо принес свой заработок домой.

- Вы по натуре трудоголик, вечно на работе. А как же друзья, подруги? Вы вообще верите в дружбу и в людей?

- Я стараюсь уделять достаточное количество времени друзьям и близким. Что касается дружбы – конечно, верю. Я умею сопереживать, вникать в проблемы других. Делаю это абсолютно естественно. И не живу по принципу: ты мне – я тебе. Отзывчивость и эмпатия мне свойственны, равно, как и порядочность в отношениях – деловых и дружеских. И я не считаю это слабостью.

- Говоря о слабостях - Вы принимали решения в бизнесе по-женски, на эмоциях?

- Да, несколько раз. Я пропускала это через себя. Было сложно, но потом я анализировала ситуацию уже без эмоций и понимала, что все равно поступала правильно. Все же нельзя как машина быть 24/7.

- Возвращаясь к вашему сегодняшнему бизнесу. Новый год на носу, как правильно выбрать красную икру?

- Главное правило: не экономьте. Лососевая икра бывает двух основных типов: соленая, то есть из охлажденного сырья, и из ястыка, то есть из замороженного сырья. Ястыковая стоит намного дешевле и продается в торговых сетях эконом-класса. Качество и вкус такой икры существенно уступают классической соленой икре. И покупать рекомендую, конечно, в специализированных розничных магазинах. Уж точно не у вокзалов и у непроверенных продавцов в онлайне – чаще всего именно там и торгуют подделкой.

Полина с закрытыми глазами отличит качественную красную икру от подделки. Фото предоставлено героем публикации

- Что за подделки, как их отличить?

- Это не икра, а икорный сок с желатином, которому придали форму икринок. Стоить такой продукт должен в десятки раз дешевле соленой икры, а выдают его за оригинал практически под каждый Новый год. Основное отличие – форма икринок. У подделки они могут быть двойными, как личинки, вытянутыми, у настоящей икры такого не бывает.

- Но ценник-то на настоящую соленую икру сейчас кусается.

- К сожалению, на пути икры от моря до прилавка слишком много посредников-дистрибьюторов, которые стремятся заработать. От этого и высокие цены. Плюс к этому не всегда все лучшее идет на внутренний рынок, в основном все же рыба и икра уходят на экспорт. Да и улов лососевых в нечетные годы традиционно хуже, чем в четные. Таков их биологический цикл. Поэтому решения каждый принимает сам: либо купить икру похуже, но подешевле, либо порадовать себя и близких вкусным и полезным продуктом.

- Вы из тех людей, которые живут работой. Но ведь свободное время все равно остается. Чем вы его заполняете?

- Читаю триллеры и детективы. Любимые авторы Стивен Кинг, Ю Несбе, Агата Кристи.

- Пуаро или Мисс Марпл?

- Марпл, она тонкий психолог, а не машина по раскрытию преступлений, как Эркюль.

- Хотели бы через 50 лет быть как она?

- Кто знает, может, я тоже буду вредной дотошной старушенцией, было бы неплохо.

- Новый год - это пора чудес. Что бы хотели пожелать?

- Верить в чудеса! И в себя!