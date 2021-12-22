Пособия для мошенников: В США украли 100 млрд долларов из фонда помощи пострадавшим от пандемии

Большая часть мошенничестве была связана с пособиями по безработице Фото: REUTERS

Большие деньги влекут большие проблемы. Как сообщает телеканал CNN, американские власти раскрыли крупнейшее мошенничество с бюджетными средствами. Об этом заявил Рой Дотсон - координатор Секретной службы США по выявлению финансовых преступлений в программах государственной помощи пострадавшим от коронавируса.

- Этот котелок с золотом влечет преступников как мед пчел, - заявил Дотсон.

Общий объем фонда составляет 3,4 триллиона долларов и, видимо, многие из мошенников решили, что никто не заметит пропажи такой «пустячной» суммы. Тем более в лихорадке первых месяцев пандемии и локдауна власти США, честно говоря, не особо разбирались и следили, кому именно идут деньги.

Однако американские правоохранители стали расследовать многочисленные злоупотребления в распределении субсидий и ахнули от количества нарушений. Всего Секретная служба, которая помимо охраны руководства США занимается еще и преступлениям в финансовой сфере и борьбой с фальшивомонетчиками, возбудила более 900 уголовных дел и арестовала 100 подозреваемых.

Только одно министерство труда обнаружило пропажу 87 миллиардов. Это ведомство получило самый сильный удар, ведь большая часть мошенничестве была связана с пособиями по безработице. Чтобы хоть как-то притормозить аферистов Секретная служба пока заморозила пакет помощи в 1,2 миллиарда долларов, который уже буквально был в руках преступников.

Неделей ранее американский минюст рассказал о своих успехах в борьбе с мошенникам, паразитирующими на госпрограммах помощи. Правоохранители привлекли к ответственности более 150 человек, проходящих почти по сотне дел. При этом минюст конфисковал одной налички 75 миллионов долларов, не считая арестованных домов, машин и ювелирных украшений.

И новые «раскулачивания» еще впереди. Дотсон, который, кстати, уже 30 лет борется с финансовыми преступлениями, пообещал еще активнее работать вместе с банками, чтобы отобрать у аферистов все нажитое неправильным трудом.

- Никогда еще за всю свою работу я не видел мошенничества с таким размахом, - признался Дотсон.