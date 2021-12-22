Россия - крупнейший в Европе рынок, который американским компаниям крайне выгоден Фото: Иван МАКЕЕВ

США могут запретить ввоз американских смартфонов в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного (естественно) представителя администрации Джо Байдена. По данным СМИ, введут такое ограничение «в случае прямого военного конфликта России с Украиной».

Чем это может обернуться для россиян? На главные вопросы о возможном запрете отвечает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

Насколько реальны эти санкции и к чему они могут привести?

- Вряд ли американцы на это пойдут. С одной стороны, смартфоны являются средством для разведки, сбора данных, поэтому лишать себя этого глупо. С другой стороны, Россия - крупнейший в Европе рынок, который американским компаниям крайне выгоден. Из-за собственного запрета прямые потери американских компаний в год будут исчисляться миллиардами долларов. Плюс будут выдвинуты ответные санкции, причем достаточно жесткие.

А если запретят не сами смартфоны, а технологии?

- Американские технологии используют так или иначе все смартфоны. Речь идет о санкциях наподобие тех, которые были наложены на Huawei (китайская корпорация, один из крупнейших в мире производителей мобильников, - Ред.). Они не могли использовать программное обеспечение Android и компоненты, где используются американские технологии. По факту, угроза звучит так, что никаких смартфонов не будет в России в принципе.

Могут ли американцы запретить обновляться айфонам, которыми уже пользуются россияне?

- Не только айфонам. Отключат обновления Android, других американских систем. Скорее всего, под санкции попадут не только смартфоны, но и операционные системы. И тогда мы не сможем обновлять Windows, Mac OS и т. п.

Как мы будем действовать, если США все же пойдут на это?

- У нас есть Huawei с Harmony OS (китайская операционная система, - Ред.) - она может стать заменой для Android. Просто на какое-то время все новые смартфоны в России будут марки Huawei. Затем появятся другие смартфоны - например, «Аврора» (на российской операционной системе, - Ред.) и т. д. В результате Америка потеряет этот рынок и то косвенное влияние, которое она имела.