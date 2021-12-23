Советское детство Лазарева, Лободы и Малахова: звезд в прошлой жизни не узнать

Это фото сделано в городе Апатиты Мурманской области. Малахов подписал его так: «Новогодний утренник в детском саду «Воробушек» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь эти артисты уже и сами родители. Елки и утренники, на которые они водят своих детей – звездные, гламурные, модные. А сами звезды в детские годы воспитывались в обычных советских семьях – и детство, и праздник у них был как у всех. Листаем фотоальбомы звезд с детскими кадрами, сделанными накануне нового года.

Андрей Малахов

Мама телеведущего Андрея Малахова заведующая детским садом с более чем 40-летним стажем. Поэтому рекомендации по чтению детских книг для внука Саши – сына Андрея, Людмила Николаевна составляет со знанием дела. И будущий звезда ТВ с детства уже и читал, и кружки с музыкалкой посещал. В музыкальной школе Андрюша Малахов учился по классу скрипки. Был всегда очень спокойным и вежливым мальчиком: учителя в музыкалке вспоминали, что говорил «спасибо» даже за плохие оценки. А в школе Андрей учился хорошо. Кумиром юного Малахова была Пугачева – он исполнял ее песни в музыкалке, пародировал в школе, а однажды

Это фото сделано в городе Апатиты Мурманской области. Малахов подписал его так: «Новогодний утренник в детском саду «Воробушек». Я пригласил на танец Таню Макарову - девочку, с которой мы ходили в секцию «умелые ручки». Но мой соперник справа, похоже, уже продумывает план мести».

Стас Костюшкин

Музыкант с детства рос артистичным ребенком. С 6 лет снимался для журналов детской моды – рекламировал одежду, поэтому он к вниманию и вспышкам камеры привык с детства. И как видно по этому снимку с новогоднего утренника – позировать и гримасничать тоже любил. Деда Мороза не боялся – просил подарки. Студентом театрального вуза Стас Костюшкин ездил подрабатывать Дед Морозом – поздравлял детей. А однажды получал заказ в Дом престарелых, где должен был поздравить бабушку и вручить подарок – женщина попросила Стаса снять бороду с костюмом и просто пообщаться: мол, так давно не разговаривала с молодыми мужчинами. Эту душевную историю Костюшкин до сих пор вспоминает.

Стас Костюшкин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сергей Лазарев

Артист Сергей Лазарева с детства и пел, и танцевал – готовился к звездной жизни. Сережа в школьные год занимался в ансамбле песне и пляски Локтева, потом пел в «Непоседах», снимался в киножурнале «Ералаш». На этом домашнем фото у елки Сережа Лазарев демонстрирует очень модный у подростков в 90-е свитер. Главный вывод, которые друзья сделали по этому снимку – сын звезды Никита очень похож на отца в его детские годы.

Сергей Лазарев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Влад Топалов

Влад Топалов в детстве – просто копия сына Миши, которого он воспитывает в браке с Региной Тодоренко. Влад был милым ребенком с пухлыми щечками. На фото он позирует у елки дома, поэтому обошлись без карнавального костюма. На днях Сергей Лазарев и Влад Топалов объединились, как во времена группы Smash!! и выпустили новогодний трек и клип.

Влад Топалов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Шпица

Актриса Екатерина Шпица демонстрирует самый популярный костюм у девочек на новогодних утренниках. Все были снежинками. Шпица так вспоминает детские подарки от Деда Мороза: «Я просила у Деда Мороза всегда что-то материальное. В основном - кукол, дома для них и все такое, а однажды – тамагочи».

Екатерина Шпица Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Елена Борщева

Артистка Елена Борщева с детства была рослой девочкой. Лена рассказывает о новогоднем снимке из семейного фотоальбома: «На этом фото мне примерно 10 - 11 лет и я все еще мечтаю о Барби, волшебной палочке и стать астрономом. Костюм Снежной королевы мне мастерила мама. Серьги тоже ее. Этот же костюм спустя несколько месяцев легко превратился в костюм Царицы Математики на школьном празднике! Я до сих пор продолжаю мечтать, но все чаще Мечты превращаются в цели. Детские мечты самые заветные».

Елена Борщева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга Ломоносова

Актриса Ольга Ломоносова в детстве на новогодних утренниках играла необычные роли. А оказывается, Оле хотелось бить как все – снежинкой. Ломоносова объясняет: «Это я - Белка. Пушистый хвост, который не виден на фото отвечает за образ. В Новый год всегда мечтала быть или Снежинкой или Снегурочкой. Но нет! Только белка. Так как хвост всегда был в наличии - надо спросить у мамы с кого его сняли. Мне здесь лет шесть. О чем конкретно в этот год мечтала и что ждала от Деда Мороза я не помню. Но вот то, немногое из детских грез: гусли, сачек, живая обезьяна, сестра или брат, грузовик сникерса…»

Ольга Ломоносова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана Лобода

Света уверенно стоит на коньках с детства. Лобода уже тогда умела выделяться среди сверстников – пока все позировали у елок, она на льду. Певица Светлана Лобода подписала это новогоднее фото так: «Мама, я буду большой артисткой, говорила девочка. Работай и обязательно будешь: строго отвечала мама. После этого снимка был еще один заход: небольшое падение на лед и два выбитых передних зуба».

Светлана Лобода Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ляйсан Утяшева

Юная гимнастка Ляйсан пришла на утренник в любимом свитере. Его Утяшева помнит и сейчас, так как вещь была связана руками ее мамы спортсменки. Мама Ляйсан уже ушла из жизни и теперь дочь старается быть такой же хозяйственной. Утяшева сделал такую подпись под снимком: «Наступает пора новогодних елок. Фото, которое сделано много лет назад. Маленькая девочка в свитере, который связала мама. Теперь мама я, учусь вязать».