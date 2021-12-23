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Происшествия23 декабря 2021 13:40

В Новой Москве пассажирский автобус вылетел в кювет

Авария случилась на Варшавском шоссе
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
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Авария случилась на Варшавском шоссе

Авария случилась на Варшавском шоссе

Днем 22 декабря в аварии на Варшавском шоссе в Новой Москве рейсовый автобус вылетел в кювет. Пассажирский транспорт столкнулся с легковушкой. А после пролетел с обочины в снег. Из салона автобус экстренные службы эвакуировали пассажиров.

В ДТП попал автобус №1033. Он отправляется из деревни Жохово — поселение Кленовское на территории ТиНАО — и следует в Подольск.

Днем 22 декабря в аварии на Варшавском шоссе в Новой Москве рейсовый автобус вылетел в кювет.

Днем 22 декабря в аварии на Варшавском шоссе в Новой Москве рейсовый автобус вылетел в кювет.

— Легковая машина марки Volvo. Предварительно, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с авто во встречном направлении и вылетел в кювет. В салон были десять пассажиров — среди них двое детей и водитель. Они ждут медиков. Тяжелых ранений ни у кого нет, — сообщил kp.ru источник в экстренных службах.

Пассажирский транспорт столкнулся с легковушкой.

Пассажирский транспорт столкнулся с легковушкой.

В Госавтоинспекции Москвы уточнили, что авария произошла не на Варшавском шоссе, а на подъезде к нему — села Кленово, дом 122. В обстоятельствах происшествия разбирается дорожная полиция

Из салона автобус экстренные службы эвакуировали пассажиров.

Из салона автобус экстренные службы эвакуировали пассажиров.

— По предварительным данным в результате ДТП пострадал один человек - пассажир автомобиля Volvo.

Сотрудники ГИБДД на месте происшествия осуществляют регулировочно-распорядительные действия и выясняют обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

В ДТП попал автобус №1033. Он отправляется из деревни Жохово — поселение Кленовское на территории ТиНАО — и следует в Подольск.

В ДТП попал автобус №1033. Он отправляется из деревни Жохово — поселение Кленовское на территории ТиНАО — и следует в Подольск.

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