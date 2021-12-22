Свинину заменить на курицу, майонез – на сметану: эксперты «Здорового питания» рассказали о «легком» новогоднем столе

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Эксперты и участники кулинарного батла, организованного проектом Роспотребнадзора «Здоровое питание» в рамках нацпроекта «Демография» и медиагруппой «Комсомольская правда», приняли участие в программе «Доброе утро». Специально для новогоднего телерепортажа они рассказали, как «облегчить» традиционные праздничные блюда.

Так, свинину лучше заменить на курицу, копченые и вареные колбасы - на отварной язык или ветчину (в последней в 10 раз меньше жира). А вместо майонеза купить йогурт или сметану.

«В одной столовой ложке майонеза 137 ккал. А в столовой ложке нежирной сметаны - всего 37 ккал! Продукты совершенно по-разному усваиваются, и, конечно, сметана более полезна, - напомнила официальный представитель Роспотребнадзора, замруководителя Центра гигиенического образования населения, информационный куратор федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» Екатерина Головкова. - Салаты из свежих овощей, фруктов или мяса хранятся 12 часов после заправки; блюда с добавлением маринованных овощей - 36 часов. Самые скоропортящиеся - салаты из вареных яиц и консервированных овощей, их срок годности всего 6 часов. Поэтому лучше не готовить много».

«Не стоит садиться за праздничный стол на пустой желудок - это может привести к быстрому перееданию. Ешьте в течение дня: тогда вечером будет проще контролировать аппетит», - посоветовала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.

Популярные фуд-блогеры разделяют принципы здорового питания и уверены, что про них нужно помнить даже в новогоднюю ночь. Специально для зрителей программы они провели мастер-класс и приготовили салат «Русские традиции» - это блюдо жюри признало лучшим на кулинарном батле «Любимые новогодние рецепты по-новому: легко и полезно». В салате привычные и полезные продукты: красная рыба, томаты, вареный картофель. Главный секрет - соус из сметаны и песто (в пропорции примерно два к одному). Ингредиенты надо порезать кубиками, перемешать и заправить соусом, затем выложить на тарелку в форме венка, украсить помидорами черри и укропом. Получается легко и вкусно!

Больше рецептов - в разделе сайта здоровое-питание.рф «Книга рецептов - готовим вместе», где представлен пошаговый процесс приготовления вкусных и полезных блюд из доступных продуктов.

Сюжет передачи «Доброе утро» смотрите здесь.