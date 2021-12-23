Стало известно, о чем россияне хотели бы спросить Владимира Путина

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В четверг, 23 декабря, состоится 17-я Большая пресс-конференция Владимира Путина. Журналисты зададут президенту вопросы, накопившиеся за год. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, о чем хотят спросить Владимира Путина сами россияне.

Мы задали вопрос: «О чем бы Вы хотели спросить президента?» и выделили топ самых актуальных тем.

Оказалось, что наиболее важной для россиян темой является медицина и здравоохранение. 38% опрошенных отметили, что в условиях пандемии коронавируса их волнуют именно вопросы здоровья.

«Главное здоровье и здоровое будущее», - уверен один из участников опроса.

«Сейчас главное - это обсудить здоровье, и как можно справиться с коронавирусом», - соглашается другой.

Еще 27% участников исследования заявили, что их больше всего волнуют вопросы, касающиеся пособий и льгот. Также некоторые опрошенные подняли вопрос об индексации пенсий и повышении зарплат.

17% респондентов отметили, что их волнуют вопросы образования и трудоустройства в стране. Опрошенные обеспокоены новым дистанционным форматом обучения, введенном из-за пандемии, другие объяснили, что во время ковида столкнулись с трудностями при трудоустройстве.

13% участников опроса наиболее острыми назвали жилищные проблемы. Именно на эту тему они хотели бы задать вопрос президенту.

Еще 5% опрошенных добавили, что их волнуют автомобильные реформы, качество дорог и другие вопросы касающиеся транспорта и транспортной инфраструктуры.

Также участники исследования отметили важность вопросов об экологии, росте цен, о развитии отдельных производственных направлений и пенсионном возрасте. Также популярностью у респондентов пользовался вариант «обо всем».

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,6 тысячи человек.