Стало известно, о чем россияне хотели бы спросить Владимира Путина

Президент России Владимир Путин.
Фото: REUTERS
В четверг, 23 декабря, состоится 17-я Большая пресс-конференция Владимира Путина. Журналисты зададут президенту вопросы, накопившиеся за год. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, о чем хотят спросить Владимира Путина сами россияне.
Мы задали вопрос: «О чем бы Вы хотели спросить президента?» и выделили топ самых актуальных тем.
Оказалось, что наиболее важной для россиян темой является медицина и здравоохранение. 38% опрошенных отметили, что в условиях пандемии коронавируса их волнуют именно вопросы здоровья.
«Главное здоровье и здоровое будущее», - уверен один из участников опроса.
«Сейчас главное - это обсудить здоровье, и как можно справиться с коронавирусом», - соглашается другой.
Еще 27% участников исследования заявили, что их больше всего волнуют вопросы, касающиеся пособий и льгот. Также некоторые опрошенные подняли вопрос об индексации пенсий и повышении зарплат.
17% респондентов отметили, что их волнуют вопросы образования и трудоустройства в стране. Опрошенные обеспокоены новым дистанционным форматом обучения, введенном из-за пандемии, другие объяснили, что во время ковида столкнулись с трудностями при трудоустройстве.
13% участников опроса наиболее острыми назвали жилищные проблемы. Именно на эту тему они хотели бы задать вопрос президенту.
Еще 5% опрошенных добавили, что их волнуют автомобильные реформы, качество дорог и другие вопросы касающиеся транспорта и транспортной инфраструктуры.
Также участники исследования отметили важность вопросов об экологии, росте цен, о развитии отдельных производственных направлений и пенсионном возрасте. Также популярностью у респондентов пользовался вариант «обо всем».
Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,6 тысячи человек.