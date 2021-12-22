Послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Россия в ближайшее время заменит посла в Белоруссии. Им станет нынешний глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Борис Всеволодович Грызлов, которому всего неделю назад исполнился 71 год. Об одобрении его кандидатуры на эту должность сообщил в среду заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Назначение действительно знаковое. Настоящий политический тяжеловес с самых что ни на есть вершин российской власти Борис Грызлов в самом начале президентства Владимира Путина сменил на посту министра внутренних дел Владимира Рушайло. МВД Грызлов руководил всего пару лет, но сумел прославиться громким на тот момент «делом оборотней», провел структурную реформу МВД.

В конце 2003 года Грызлов пришел в Госдуму, но далеко не рядовым парламентарием. К тому времени он уже почти два года был председателем высшего совета партии «Единая Россия», а потому никого не удивило, что Грызлов одновременно стал и руководителем фракции единороссов в Госдуме и спикером (председателем) нижней палаты Федерального Собрания. Ну а членом Совета Безопасности РФ Борис Всеволодович стал автоматически после утверждения спикером Госдумы.

14 декабря Борис Грызлов не просто ушел с поста спикера Госдумы после выборов, но и отозвал свой депутатский мандат, объяснив это тем, что считает неправильным возглавлять палату парламента более двух сроков подряд. Однако Владимир Путин оставил его в составе Совета Безопасности своим указом.

Декабрь стал судьбоносным месяцем в жизни Грызлова. Мало того, что он родился в декабре, так и пост главы МВД оставил в декабре, и депутатом Госдумы стал в декабре, и даже в отставку с поста спикера ушел в этом месяце. Именно в декабре 2015-го Борис Грызлов был назначен и главой российской делегации в ТКГ. А сейчас, опять же в декабре, стало известно, что Грызлов сменит на посту посла России в Белоруссии нынешнего представителя Москвы Евгения Лукьянова, который вручил свои верительные грамоты Александру Лукашенко чуть более полугода тому назад.

Это назначение лишь подчеркивает важность выхода белорусской тематики на авансцену российской политики в СНГ, по всей видимости, в связи с намеченной интеграцией и подписанием Путиным и Лукашенко целого ряда документов об этом. С другой стороны – назначение Грызлова – явный знак уважения Москвы к Минску.

Что же касается работы в ТКГ, то Украина делает все, чтобы ее эффективность была невысока, постоянно блокируя все инициативы Москвы и ЛДНР. И ожидать от нее иных результатов вряд ли стоит, пока Вашингтон, Берлин и Париж не принудят Киев к исполнению Минских соглашений. А когда и если этой произойдет, у Москвы найдется другой авторитетный тяжеловес для этой должности. Впрочем, и сейчас это место пустым не останется.