Диетолог дала семь советов, как сделать новогодний стол легче

Встречу Нового года невозможно представить без стола, уставленного многочисленными кулинарными изысками Фото: Shutterstock

Встречу Нового года невозможно представить без стола, уставленного многочисленными кулинарными изысками. Всевозможные салаты, закуски, горячие блюда, курица, мясо, рыба, десерты. Устоять нельзя! Но для нашего желудочно-кишечного тракта такой праздник оказывается тяжелейшим испытанием. Мы встретились с известным диетологом, постоянной участницей различных телепрограмм Еленой Соломатиной, и она дала читателям сайта KP.ru семь советов, как организовать праздничный стол так, чтобы он был и вкусным, и более щадящим для нашего желудка.

1. Готовим майонез сами

Основой многих блюд является майонез - тяжелый калорийный соус. Однако, покупать его в магазине Елена Соломатина не советует. Приготовить более полезный диетический майонез самим совсем не сложно Берется нежирная сметана, по вкусу добавляется горчица, лимонный сок, немного яблочного уксуса. Парочка свежих яиц (можно перепелиных, тогда количество умножаем как минимум на два). Полученная смесь взбивается несколько минут блендером, пока все компоненты равномерно не перемешаются. Наш полезный и диетический майонез готов.

Обратите внимание! Поскольку все ингредиенты натуральные, а «сильнодействующих» консервантов в составе нет, этим майонезом заправлять салаты нужно непосредственно перед подачей на стол. И назавтра доедать заправленные блюда небезопасно.

2. Облегченный оливье

Вместо неполезной колбасы (большое количество скрытых жиров, например, делают даже «Докторскую» совершенно недиетической) использовать вареную курицу, а магазинный майонез заменить тем самым, рецепт которого описан выше.

В салат обязательно добавляются вареные яйца. Елена Соломатина рекомендует класть только белок, а желток не использовать. Поскольку последний намного более калорийный, тяжело усваивается и может давать отложения в жировую ткань.

Также наш эксперт настоятельно советует уменьшить и количество используемого в рецепте вареного картофеля. По словам диетолога, практически без потери вкусовых ощущений картошку можно заменить корнем сельдерея, также продающегося в наших магазинах. Но в картошке крахмала в разы больше, чем клетчатки, жиров и белков. За счет этогого картофель - сытный продукт, но тяжелый для нашего желудка. Для его усвоения требуются реакции, происходящие при содействии разных ферментов и витаминов. Кроме затрат минеральных веществ, организму требуется время: от двух до четырех часов для полного усвоения картофеля. Как говорит Елена Соломатина корень сельдерея можно есть как сырым, так и слегка отваренным.

3. Селёдка под полушубком

Вообще-то у этого блюда репутация не слишком полезного и диетического. В составе - «тяжелая» для желудка карточка, желтки и много-много майонеза. К тому же, блюдо очень соленое - а это опасно для гипертоников (то есть почти для всех возрастных членов семьи, как минимум) Чтобы исправить ситуацию, перед выкладыванием слоев салата замочите селедку на несколько часов в воде. Получится более безопасная «шуба», так сказать, «полушубок».

4. Красная икра и красная рыба

Невозможно представить себе новогодний стол без таких деликатесов как красная икра и красная рыба. Очень часто и то и другое лакомство подают на кусочке белого хлеба, намазанного маслом. Как замечает наш эксперт, в результате получается жутко калорийная конструкция, практически, полностью нивелирующая всю пользу для нашего организма от красной икры и рыбы. Чтобы избежать этого Елена Соломатина предлагает отварить яйца, разрезать пополам, убрать желток и наполнить получившуюся корзиночку икрой или красной рыбой (тонкие ломтики можно свернуть розочкой), которые прекрасно сочетаются с яичным белком.

В нашей традиции - щедрое угощение в праздничную ночь. Но ведь хочется сохранить силы и на другие развлечения! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5. Горячее

Чаще всего королем стола становится мясо - говядина, свинина, баранина. Вареная или жареная, а еще бывает печеная или даже шашлыки. Все вкусно. Но ночью! Да еще после обильных салатов! Пусть в качестве горячего будет рыба. Которую диетолог предлагает запекать с овощами в фольге. Получается очень вкусно, легко и очень хорошо съедается. Нужно ли говорить, что картошку в качестве гарнира лучше не класть, а использовать для запекания любые другие овощи. Свежие или замороженные.

Если в семье есть люди, не приемлющие рыбу, можно взять курицу, индейку, кролика - все это считается диетическим мясом, поскольку усваивается куда легче, чем свинина или говядина.

6. Десерты

Новогодний стол, конечно же, невозможен без десерта (хотя до него дело доходит редко). Диетолог напоминает, что невредно и относительно низкокалорийно-фруктовое желе. Приготовить его не составит труда, а оформить можно красочно.

Для тех, кто не мыслит праздника без шоколада, Елена Соломатина советует сделать его полезный праздничный вариант.

Растопите на водяной бане плитку хорошего горького шоколада. Нарежьте некрупными кусочками фрукты, желательно кислые. Киви, ананас, апельсины. Кусочки фруктов погрузите в растопленный шоколад, а затем аккуратно выложите на тарелку, можно посыпать сверху измельченными орехами. Поставьте в холодильник застывать.

7. Продукты-помощники

Как известно, все мы далеки от совершенства. И сколько полезных советов нам не дают, все равно за новогодним столом сложно удержаться от того, чтобы не съесть чего-то лишнего. Но, оказывается, даже и в этом случае мы можем себе помочь. Например, если мы съели много жареного мяса или шашлыка, то переварить его нам помогут кислые фрукты и ягоды, например, киви или ананас.

А еще лучшему усвоению избытка съеденного мяса способствуют имбирь, перец, горчица, хрен, специи, любая травка типа петрушки, кинзы, укропа. Пусть их будет в достатке на новогоднем столе.

Также в непростой борьбе с избытком съеденного помочь нам могут ферментированные продукты. Прежде всего квашеная капуста. Так что этот продукт на новогоднем столе должен быть обязательно. По словам Елены Соломатиной хрустящая кислая капустка очень помогает перевариванию пищи. В ней содержится тартроновая кислота, которая не дает углеводам переходить у нас в организме в жир.

Также в ней содержится и молочная кислота, которая подкормит полезные бактерии нашей микрофлоры и поможет им быстрее переработать всю пищу, которой мы набили свой желудок.

А содержащийся в рассоле ацетатальдегид позволяет бороться с вредным воздействием алкоголя, облегчая состояние перебравшего человека. Так что и 1 января квашеная капуста должна занять почетное место на столе.

Поправить здоровье утром наступившего года можно с помощью настоя кураги. Чистую промытую курагу залейте кипятком, дайте настояться в течение часа. А затем можно пить получившийся компот и есть замоченные ягоды. Курага содержит много калия, который помогает выводить из организма излишки жидкости. А уж они будут после новогоднего стола, поскольку там всегда хватает блюд с большим количеством соли.

Если в новогоднюю ночь вы все-таки основательно переели, то 1 января Елена Соломатина предлагает устроить разгрузочный день. Посидеть на одном кефире.

Либо залить нарезанный лимон, листья мяты водой и пить получившийся лимонад. Дело в том, что лимон является бесспорным лидером по содержанию щёлочи, а щелочной рацион, по словам нашего эксперта, один из самых безопасных способов похудеть. Поскольку поддержание щелочной среды в организме способствует расщеплению жиров, не даёт калориям «оседать» внутри. Мята же, по словам Елены Соломатиной, хорошо расслабляет и успокаивает наш пищеварительный тракт. А это после раздольных праздников очень кстати.

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