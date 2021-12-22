Вышли первые серии перезагруженного мультика «Ну, погоди!». Заяц летит на море в Сочи, Волк флиртует с Косулей

«Союзмультфильм», наконец, презентовал первый выпуск обновленного советского мультфильма «Ну, погоди!», который теперь называется «Ну, погоди! Каникулы». Премьера началась с показа второй серии проекта под названием «Лунапарк». Ее показали на 79 уличных медиаэкранах страны: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе. Посетители торговых центров, прохожие и автомобилисты по всей стране увидели два эксклюзивных сеанса проекта — утренний и вечерний (в 8.30 и 18.00).

- Это одна из самых ответственных и волнительных премьер в новой истории «Союзмультфильма», - подчеркнула глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. - Мы представляем сериал, вдохновленный самым любимым мультфильмом поколений граждан нашей страны, спустя десятилетия легендарные герои возвращаются на экраны, чтобы подарить свой неповторимый юмор, обаяние и находчивость современным детям. Новое «Ну, погоди! Каникулы» - это «мостик» между прошлым и будущим и замечательный повод собраться у экранов всей семьей.

В новых сериях Волк (Гарик Харламов) все так же азартно охотится за Зайцем (Дмитрий Хрусталев), но в новых реалиях — по склонам гор, под водой и даже на Луне. И не только за Зайцем. В первой же серии «Лунапарк» Волк, которому строит глазки косуля Уля, несется за ней на электросамокате по городку близ гор, сильно напоминающих окрестности курорта Красная поляна в Сочи. И встречает по пути других новых героев мультика: барсука Тима, ежика Шу, Свинку и других. Заметно подросший со времен Анатолия Папанова и Клары Румяновой Заяц в это время стреляет из лука по яблокам и попадает, разумеется, в Волка.

В эпизоде «Пляж» (вышел в онлайн-кинотеатре Оkko) модный Волк шокирует отдыхающих у моря грохотом переносной колонки с дабстепом так, что даже пролетающие мимо птицы падают, и обманом лишает малыш-котенка вареной кукурузы. В серии «На чемоданах» показано, как, собственно, Заяц вылетает на каникулы.

Много отрисованных трюков, погонь и приключений. Мультсериал выполнен в технике 3D с элементами 2D. Время воздействовало на персонажей по-разному: Волк почему-то помолодел, а Заяц, напротив, повзрослел: в нем можно узнать современного молодого юношу, который ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой.

Всего «Союзмультфильм» планирует выпустить 52 серий о приключениях Волка и Зайца. Перезапуск легендарного мультика «рассчитан на аудиторию 6-8 лет и выполнен в сложном для анимации жанре бездиалоговой гэговой комедии». В настоящий момент в Okko вышли 4 серии «Ну, погоди! Каникулы». Пятую покажут 31 декабря в преддверии Нового года. В эфире мультсериал стартовал на телеканалах «Карусель» и «МУЛЬТ».