Грызлов едет в Белоруссию послом, чтобы говорить от имени Путина

Борис Грызлов. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Назначение Бориса Грызлова говорит о том, что Россия стоит накануне «каких-то важных решений связанных в развитием Союзного Государства», отметил Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ. И наступает то время, когда необходимо отстаивать национальные интересы страны в этом регионе.

Кроме того, как отметил депутат, из-за обострения ситуации вокруг Украины, в Донбассе, сложной ситуации вокруг самой Белоруссии, «западное направление» политики сейчас выходит на первый план. И Кремлю в Минске нужен такой политик, который пользовался бы безоговорочным доверием Путина и был бы с ним на прямой связи.

- Борис Всеволодович — не новичок в этих вопросах не только потому, что занимал важные посты (был спикером, министром внутренних дел), а он представлял Россию и продолжает это делать в контактной Минской группе по урегулированию на Юго-востоке Украины. Он привлекался президентом для выполнения особых деликатных поручений внешнеполитического характера. На Украине в том числе.

При этом Затулин подчеркнул, что смена посла производится не потому что есть претензии к пока еще действующему послу Лукьянову. А потому что отношения с Белоруссией вышли на совершенно другой уровень.

- Речь в том числе и о подписании 28 соглашений на пути создания Союзного Государства, о том, что вообще происходит и в стране и вокруг неё, - отмечает депутат. - Тут требуется другой калибр. Не просто кадровый дипломат, способный находить какие-то развязки, а человек, чьим голосом может напрямую говорить президент Российской Федерации.

О том, что Борис Грызлов будет послом России в Белоруссии стало известно в среду днем. Константин Затулин сообщил, что в соответствии с регламентом в комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками обратился МИД с запросом на отзыв. Комитет это решение одобрил. Теперь начнется процесс подготовки и подписания документов об отзыве после из Белоруссии и назначении нового.