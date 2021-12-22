Компания СУЭК - лидер ESG-индексов РСПП

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22 декабря на заседании Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию обнародованы результаты обновлённых ESG-индексов РСПП. СУЭК Андрея Мельниченко традиционно заняла наивысшие позиции в индексах, тем самым подтвердив стабильный статус лидера устойчивого развитии в России.

Напомним, аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на ответственном отношении к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления.

СУЭК входит в индексе РСПП в высшую группу А в рейтинге «Ответственность и открытость», лидирующую группу индекса, в которой индивидуальные индексы компаний превышают 0,75. В группу А вошла 21 крупнейшая компания страны: Газпром, Роснефть, «Норильский никель», Ростелеком, РЖД, АФК «Система», Северсталь. Также СУЭК неизменно занимает высокие позиции и во втором индексе - «Вектор устойчивого развития».

На заседании был представлен рейтинг раскрытия компаниями информации по ЦУР ОНН, который рассчитывается с использованием индексов РСПП по методологии PWC в России. СУЭК заняла высокие позиции и в этом рейтинге, наряду с компаниями Газпром, «Норильский никель», ЛУКОЙЛ, ММК, Сбербанк, Северсталь.

Компания СУЭК на протяжении многих лет признается профессиональным сообществом лидером в сфере устойчивого развития в России. Предприятие прошло ESG оценку рейтингового агентства S&P, занимает высшие строчки и в других авторитетных ESG российских и международных рейтингах, в том числе RAEX Europe, РА «Эксперт РА». Высший уровень социальной ответственности СУЭК в этом году в очередной раз подтвердил проект «Лидеры корпоративной благотворительности» - компания вошла в рейтинге благотворительной деятельности и социальных инвестиций в категорию А (лучшая практика) и завоевала сразу три награды в конкурсе социальных программ в разных номинациях. СУЭК стала одной из первых отечественных компаний, получивших официальный статус партнера Национальных проектов.

Напомним, СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.