Датские преступники будут сидеть в тюрьмах Косово

В одной из косовских тюрем Дании будет передано в аренду 300 камер. Фото: Shutterstock

В Дании серьезным образом встал тюремный вопрос. За последние шесть лет численность заключенных там возросла с 3400 до 4200 человек. Вроде, немного. Но с учетом того, что число тюремных охранников в нынешнем году из-за дефицита бюджета пришлось сократить до 2000, - дисбаланс налицо. Да и мест в тюрьмах для арестантов перестало хватать.

Тут надо учесть, что немалое количество осужденных в Дании за различные преступления в последние годы составили мигранты, приехавшие туда из разных дальних стран в качестве беженцев. Вот правительство и решило: а пусть-ка те, кто нарушили законы королевства и после отсидки все равно должны быть депортированы восвояси, проведут срок за решеткой в других странах. А домашнюю баланду будут хлебать коренные датчане. Они это заслужили.

Сказано - сделано. В понедельник Копенгаген подписал протокол о намерениях с властями Косово (территории, оторванной от Сербии в результате военной операции НАТО). Договорились, что в тюрьме города Гилана, неподалеку от столицы Косово Приштины, Дании будет передано в аренду 300 камер - сначала на пять лет. За это скандинавы обязались выплачивать ежегодно по 15 миллионов евро, а также вкладывать инвестиции в развитие «зеленой энергетики» в Косово. Если все пойдет гладко, то датчане продлят соглашение еще на десять лет, заплатив за это 210 миллионов евро.

- Соглашение ослабит давление на наших тюремных служащих, в то же время оно также посылает четкий сигнал гражданам третьих стран, приговоренным к депортации: ваше будущее не в Дании, и поэтому вы не должны отбывать здесь срок, - заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп. Он подчеркнул, что в отношении высланных арестантов будут действовать точно такие же правила, как и в тюрьмах Дании. Они, например, смогут принимать посетителей, хотя, как признал министр, «это, конечно, будет сложно».

В Косово поспешили уточнить, что не собираются принимать у себя заключенных из группы повышенного риска - осужденных за террористические преступления или неизлечимо больных.

Идея высылки заключенных на отсидку за рубеж в Европе не нова: ранее Норвегия и Бельгия уже арендовали в Нидерландах тюремные камеры для своих осужденных, прибывших к ним не из стран Евросоюза. Но Дания пошла дальше и в последние годы ввела десятки ограничений в отношении мигрантов, в том числе приказ о разделении молодых пар, ищущих убежища.