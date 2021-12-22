«Нервная система накрылась!»: 50-летняя Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы с памятью

Лера Кудрявцева. Фото: Алина ЧЕРНОВА

На рождественском концерте Григория Лепса в Крокусе 50-летняя красотка Лера Кудрявцева посетовала в беседе с журналистами, мол, переболев ковидом, поняла, что у неё появились проблемы с памятью.

- Сложно мне, - вздыхает Кудрявцева. - Через 2-3 месяца после ковида нервная система у меня «накрылась». Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Ну говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь, - призналась «акулам пера» Лера.

Врачи успокоили телеведущую, дескать, память может восстановиться, если пройти серию медицинских процедур.

- Провалы в памяти после ковида и быстрая утомляемость достаточно распространены,-говорит Сергей Длин, невролог, врач высшей категории.

- Особенно, если ковид был средней тяжести. Этот недуг, безусловно, наносит большой урон центральной нервной системе. Бывает, иногда долго восстанавливается не только память, но и обоняние.

Невролог, врач высшей категории Сергей Длин.

Во -первых, Лере надо отрегулировать режим сна, отдыхать, как минимум, 7 часов в сутки. Это позволит ее организму выработать мелатонин, гормон роста, который стимулирует процессы регенерации. Необходим и специальный режим питания, Кудрявцевой я бы посоветовал исключить жирную пищу, поскольку она будет давать нагрузку на желудочный тракт. Надо включить больше овощей, фруктов, мяса, рыбу. И зелень, чтобы она как абсорбент выводила токсины из организма. Очень важно, чтобы у Леры были мышцы прокачены и доставляли в кровь питательные вещества. Очень хорошо помогают капельницы с озоном, они успокаивают воспалительные процессы в организме,-рассказал kp.ru невролог Сергей Длин.