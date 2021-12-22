Прикована к постели: что происходит с тяжелобольной Барбарой Брыльской

Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" раскрыла правду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Без комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" не обходится ни одно новогоднее застолье. Зрители с огромным интересом каждый раз снова и снова погружаются в любовные переживания Жени Лукашина и Нади Шевелевой. При этом в реальной жизни актеров случались драмы, похлеще киношных. Так, в настоящее время исполнительница главной роли Барбара Брыльска тяжело больна.

Барбара Брыльска сломала позвоночник, сообщает "СтарХит". Об этом актриса рассказала ушлым репортерам, которые оборвали кумиру телефон в надежде разузнать, что происходит в жизни знаменитости, живущей затворницей.

Ситуацию усугубляет тот факт, что звезда экрана, по слухам, несколько лет борется с раком языка. На вопросы о страшном недуге Брыльска отвечала коротко. "Ну и что? - заявляла знаменитость. - Не буду говорить о болезни. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время».

80-летняя Барбара не скрывает, что в настоящее время надеется на чудо.. Она прикована к постели. "Я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Сломанный позвоночник... Что будет далее, не знаю", - вздыхает она.

Судьбу артистки не назовешь счастливой. Главная трагедия в ее жизни произошла спустя годы после выхода "Иронии судьбы". Смерть любимой дочери Баси в 1993 году разделила жизнь Брыльской на до и после. Возлюбленный девушки не справился с управлением машины и попал в страшную аварию. Он остался жив, а вот 20-летняя Барбара-младшая скончалась до приезда "скорой" .

Три года Брыльска не выходила из дома, не желая никого видеть. Она постоянно плакала и пила успокоительное. "Мне было стыдно, что я живу, а дочь нет" , - говорила звезда. Ей даже пришлось сделать пластику. Настолько сильно опухли веки актрисы. Не проходит ни дня, чтобы артистка не думала о дочери.