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Экономика22 декабря 2021 21:00

Счетная палата объяснила, почему в очереди на жилье для молодой семьи можно постареть

Чтобы выдать субсидии всем, кому они положены по этой программе, нужно до 13 лет. В ожидании господдержки семьи перестают быть молодыми и теряют право на выплату
Елена ОДИНЦОВА
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По условиям программы, молодой считается семья, где обоим супругам до 35 лет.

По условиям программы, молодой считается семья, где обоим супругам до 35 лет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Счетная палата проанализировала, как в 2018-2020 годах реализовалась в регионах молодежная политика в целом и жилищные программы для молодых семей в частности.

Итоги анализа вот какие. Если все оставить как сейчас, то, чтобы обеспечить жильем молодые семьи, накопившиеся в очереди на субсидию, нужно порядка 13 лет.

- Это не позволит части молодых семей воспользоваться своим правом на получение социальной выплаты в связи с возрастными ограничениями, - констатирует аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

По условиям программы, молодой считается семья, где обоим супругам до 35 лет. А теперь представьте, в каком возрасте надо подавать заявку на участие, чтобы, прождав в очереди 13 лет, еще не выбыть из «молодежи».

Почему так получается? Схема, по которой выделяются субсидии на жилье для молодых семей, не учитывает главного - количества таких семей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий в целом по стране и в конкретных регионах. А учитывает совсем другие параметры. Не будем вас грузить бюрократической арифметикой, но выходит так, что регионы с самым большим количеством молодых семей (например, Пермский и Алтайский край) получают финансирование из федерального бюджета на молодежную жилищную программу ниже среднего по стране. Поскольку много собственных региональных денег на эту программу (а там обязательно должна быть финансовая инициатива с мест — тогда и центр поможет) выделить не могут.

Есть районы, где у молодежи и вовсе нет шансов на субсидию, несмотря даже на самую отчаянную нужду в жилье. Муниципалитеты там бедные, не до софинансирования им жилищных программ, а за это их наказывают, не давая и денег «сверху» - регионального и федерального уровня. В 2018 году по причине «недостаточности собственных средств в местном бюджете» из программы помощи молодым семьям, как следует из отчета, выпали 449 муниципальных образований, или 10,2% от общего их количества в России, в 2019 году – 453 (10,4%), в 2020 году – 413 (9,5 %).

Один из выводов, к которому пришли аудиторы: «Наиболее эффективным инструментом для реализации возможности приобретения и (или) строительства жилья для большинства семей в субъектах Российской Федерации являются заемные средства в виде банковских кредитов». Иными словами, реальнее рассчитывать на ипотеку, чем на безвозмездные субсидии.

Выводы по отчету направлены в правительство, действующие нормы предполагается подкорректировать ближе к жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

197,2 тыс. молодых семей в 2020 году стояли в очереди на субсидию.

15,4 тыс. из них улучшили за прошлый год жилищные условия.

СПРАВКА «КП»

Кто может получить субсидию на жилье для молодой семьи

- Семья, где обоим супругам не больше 35 лет (как с детьми, так и без детей), с официально зарегистрированным браком. Либо неполная семья — родитель не старше 35 лет и ребенок.

- Молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (в каждом регионе для этого свои критерии).

- При этом надо быть в состоянии выложить и собственные деньги (или взять кредит) — субсидия покрывает только часть стоимости будущей квартиры.

- Субсидия выделяется безвозмездно (это не кредит, ее возвращать не надо): семья без детей может рассчитывать на 30% от расчетной стоимости жилья, с детьми — на 35%. Расчетная стоимость — это не реальная цена квартиры, а бюрократическая. Высчитывается по специальной формуле в зависимости от полагающейся на каждого члена семьи площади и утвержденного чиновниками норматива стоимости квадратного метра для конкретного населенного пункта.

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