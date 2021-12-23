Хабенский против Янковского: В Москве прошла громкая премьера фильма «Чемпион мира»

Диана Пожарская, Иван Янковский и Константин Хабенский на премьере фильма "Чемпион мира". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» 22 декабря прошла громкая премьера фильма «Чемпион мира». Спортивная драма о знаменитом противостоянии двух гроссмейстеров – Анатолия Карпова и Виктора Корчного собрала полный зал звездных зрителей. Посмотреть картину пришли режиссер Алексей Учитель, писатель Александр Цыпкин, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Юрий Борисов, Александр Самойленко и многие другие. Почетными гостями премьеры стали экс-министр культуры, советник президента РФ Владимир Мединский, а также один из героев фильма – двенадцатикратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Картину представили ее создатели, в том числе режиссер Алексей Сидоров и исполнители главных ролей - Иван Янковский и Константин Хабенский.

Александр Петров пришел на премьеру вместе с возлюбленной - актрисой Стасей Милославской. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алексей Сидоров хорошо известен отечественному зрителю своими работами: сначала он снял громкий сериал «Бригада», а затем фильмы «Бой с тенью» и «Т-34». В основу его новой ленты лег один из самых драматичных поединков в истории шахмат - матч за звание чемпиона мира между действующим обладателем этого титула Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, незадолго до этого эмигрировавшим из СССР. Соревнования проходили в 1978 году в филиппинском Багио. В итоге напряженной схватки, продлившейся три месяца, чемпионом мира вновь стал Карпов.

Анатолий Карпов с женой Натальей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Алексея Сидорова, прежде всего в сюжете его привлекла возможность показать психологию противостояния: этот фильм не о шахматах, он – о характерах. Анатолию Карпову на момент поединка было 27 лет, примерно столько же, сколько сыгравшему его Янковскому. Виктору Корчному – на 20 лет больше, 47 – почти как Хабенскому. Но оба они – достойные противники, не собирающиеся уступать и готовые драться до конца.

- У меня счастливая режиссерская судьба, мне повезло работать с целой плеядой артистов во главе с выдающимся актером Константином Хабенским, - сказал режиссер со сцены перед началом фильма. - Очень сложная была роль у Ивана Янковского, чтобы воплотить такой образ, нужно иметь огромное количество компонентов внутри себя, иметь актерский потенциал. Я очень благодарен Ивану за то, что он отважно встретил этот вызов.

Константин Хабенский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Константин Хабенский считает, что его герой далек от классического образа врага советского строя. Он – прежде всего гениальный игрок, одержимый шахматами.

- Виктор Корчной в моем представлении – человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые в то время уезжали из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому что им мало было пространства для реализации собственного таланта, - рассказал Хабенский.

Виктор Добронравов с женой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В фильме собран блестящий актерский состав: помимо Хабенского и Янковского в «Чемпионе мира» снялись Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие артисты. В кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 30 декабря.