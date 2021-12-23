Тайно поженившиеся Иван Янковский и Диана Пожарская вышли в свет с обручальными кольцами на пальцах

Иван Янковский и Диана Пожарская на премьере фильма "Чемпион мира". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве минувшим вечером прошла премьера фильма «Чемпион мира». На красной дорожке кинотеатра «Октябрь» появились сыгравшие в нем актеры – Иван Янковский и Диана Пожарская. Наследник знаменитой актерской фамилии в спортивной драме перевоплотился в чемпиона мира Анатолия Карпова, одержавшего сложную победу над своим соперником Виктором Корчным. Диана сыграла жену Карпова. На съемках между 31-летним Янковским и 29-летней Пожарской разгорелся роман, закончившийся появлением на свет их первенца. В июне этого года у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого прадеда – актера Олега Янковского.

Молодые родители до последнего держали в секрете любовные отношения, как и беременность Дианы. Ни Янковский, ни Пожарская не любят комментировать личную жизнь, так что неудивительно, что они скрыли от поклонников и свою свадьбу. Слухи о том, что они тайно поженились после рождения сына, появились в июле. На премьеру «Чемпиона мира» Иван и Диана оба пришли с обручальными кольцами на пальцах. Так что теперь совершенно очевидно – они действительно муж и жена.

На съемках между 31-летним Янковским и 29-летней Пожарской разгорелся роман, закончившийся появлением на свет их первенца. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После того, как у нее родился сын, Диана почти не выходила в свет. Звезда сериала «Отель Элеон» быстро пришла в форму после родов – она такая же стройная, как и прежде.

Для Дианы брак с Янковским стал вторым. Актрисы уже была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Они сошлись во время съемок фильма «Затмение». Артем был старше Дианы на 9 лет, но разница в возрасте не смущала артистку. Супруги развелись в 2020 году. Тогда же Диана начала сниматься в фильме «Чемпион мира».

На премьеру «Чемпиона мира» Иван и Диана оба пришли с обручальными кольцами на пальцах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

До встречи с Дианой за Иваном закрепилась слава ловеласа, чему способствовал его статус потомка знаменитой семьи. У Ивана были романы с красавицами-актрисами и дочками известных бизнесменов. Одной из его первых девушек стала Камилла Байсарова – дочь бизнесмена Руслана Байсарова, бывшего гражданского мужа Кристины Орбакайте. Они встречались несколько лет, а затем расстались. Долгое время Янковский-младший встречался с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Верой. Молодые люди познакомились во время учебы в ГИТИСе. Затем у него был короткий роман с Александрой Новиковой, дочерью ресторатора Аркадия Новикова. После откровенных съемок в фильме «Текст» Ивану приписывали отношения с его коллегой Кристиной Асмус. Поговаривали, что именно из-за их отношений распался брак Кристины с шоуменом Гариком Харламовым. Однако и Янковский, и Асмус всегда опровергали, что у них был роман.