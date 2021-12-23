Максим Галкин рассказал, как Басков опозорился перед президентом Латвии

Николай Басков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин и Николай Басков дружат много лет. Артисты не раз бывали вместе на гастролях и участвовали в одних и тех же концертах, так что знают друг о друге немало закулисных секретов. В эфире YouTube-шоу «Я себя знаю!» Галкин рассказал забавный случай, который произошел во время их совместного визита в Юрмалу. Максим вспомнил, как Басков умудрился уронить банку с солеными огурцами… на президента Латвии.

- «Новая волна», Юрмала, президент Латвии - тогда это был Валдис Затлерс - приглашает нас, артистов, на завтрак, - сообщил Максим. - У него была и сейчас есть резиденция, и с утра, примерно в 10.30, мы приходим на этот завтрак. Там были Раймонд Паулс, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле, Игорь Николаев и я.

Трапеза проходила в лучших традициях европейской дипломатии – степенно и чопорно. За столом велись такие же степенные светские беседы. Примерно через полчаса после начала завтрака в зал вихрем ворвался опоздавший Николай Басков. По словам Галкина, тенор всю ночь гулял, веселился и употреблял горячительные напитки. Басков буквально взорвал их консервативное мероприятие, громко заявив, что он хоть и опоздал, зато пришел с подарком.

- Что это был за подарок. Если выбрать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии. Это была бутылка водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой. То есть такой защитного цвета болид, фауст-патрон, тут такая красная звезда, тут написано что-то типа Рособоронэкспорт, - рассказал Галкин.

Повисла неловкая пауза. Президент Латвии явно не знал, что делать с презентом, и не торопился говорить, что он рад его получить. Басков, изумленный и даже немножко обиженный этим замешательством, нетерпеливо сказал: "Ну, вы, наверное, не поняли. Смотрите".

С этими словами он поместил упаковку-снаряд на плечо, словно базуку. В этот момент крышка «снаряда» открылась, и выяснилось, что кроме бутылки водки в ней была еще и банка с малосольными огурцами. Банка вылетела и с громким звоном разбилась о подлокотник кованого стула, на котором сидел Затлерс. Сотни осколков вместе с рассолом дождем пролились прямо на дорогой костюм президента Латвии.

- Он был весь в этом рассоле. И дальше происходит следующее. Басков говорит: «Ну, вот». Ставит бутылку водки, садится и начинает пунцоветь. Причем ему с одной стороны, стыдно, с другой он пытается сдержать смех, - рассказал Галкин.

Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Надо отдать должное выдержке президента Латвии: он вежливо сказал, что ничего страшного не произошло. Бутылка водки немым укором маячила на столе. Обстановку разрядил Лев Лещенко.

- Ну что, может быть водочки тогда? - спросил певец. Напомним, это был завтрак, и на часах было около одиннадцати часов утра.

Лещенко поддержала жена президента Латвии, сообщившая, что она как раз накануне засолила малосольные огурцы. Все собравшиеся выпили водки, и постепенно беседа оживилась.