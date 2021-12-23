Все вопросы и ответы на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021: полная стенограмма

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В. Путин:

- Добрый день, уважаемые коллеги, мы начинаем работать. Думаю, можно начать работать. Далековато, но надеюсь, что технические наши сотрудники всё выставили должным образом, надеюсь, вы меня хорошо слышите, рассчитываю на то, что так же хорошо буду слышать и вас.

Дмитрий Сергеевич, я думаю, что можно без каких-то долгих вступительных слов начать сразу начать, это будет полезнее и интереснее для всех. По ходу нашей встречи постараюсь ответить на ваши вопросы и без всяких вступительных слов удовлетворить ваше любопытство и проинформировать вас о том, каковы результаты текущего года и чего мы ожидаем в ближайшее время, к чему мы будем стремиться в нашей работе.

- Вячеслав Константинович Терехов, агентство «Интерфакс».

Добрый день, Владимир Владимирович. В связи с тем, что вы сказали о том, что будете говорить о том, как будет развиваться экономика, мир эти два года вел всемирную войну с коронавирусом, а сейчас будет с «Омиконом», вероятно. Как затронула эта война экономику России? Она практически затронула всех людей. Как выбираться из этого экономического кризиса, из этой ямы, какие драйверы? Надо ли ожидать полную вакцинацию населения, чтобы говорить о возможности успешного развития экономики? Самый главный вопрос – как вы оцениваете работу вашего главного штаба (это правительство) и Центрального банка в период этой войны? Извините, я говорил про Центральный банк и вспомнил, что, кроме последней пресс-конференции, 3 или 4 у меня в вопросе всегда звучал вопрос о Центральном банке. Как-то так получается случайно. Спасибо.

В. Путин:

- (смеется) Ну, если полностью отвечать на все ваши вопросы, думаю, что если удастся на них ответить, на этом можно заканчивать и пресс-конференцию, потому что они очень объемные и, собственно говоря, на основных направлениях лежат нашей работы. И не только нашей. Вы сказали, что весь мир вел борьбу с коронавирусной инфекцией. Продолжается эта борьба. Мы знаем и об опасностях распространения «Омикрона», нового штамма. Думаю, что в ходе сегодняшней встречи удастся еще об этом поговорить. Как вы знаете, группа наших ученых, специалистов находится в Южно-Африканской республике, где, собственно, и был коллегами обнаружен этот штамм. Они там работают, и работают успешно. Хочу еще раз поблагодарить наших коллег из Южной Африки.

Что касается того, как отразилась эта ситуация на российской экономике, и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом об этом тоже мы много раз уже говорили. Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере (тоже готов об этом поговорить поподробнее в ходе нашей сегодняшней работы), все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать 5-6-7 или 10 ведущих экономик мира, даже если двадцатку взять. У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны.

Вот уже вы знаете эти цифры. Уже даже в прошлом году мы могли говорить о этих тенденциях. А сегодня рост ВВП 4,5 % ожидается в этом году. сейчас он 4,6 %, по октябрь включительно. Промышленное производство растет темпами 5 %, переработка – 5,2 %. Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году, из-за погодных условий. Было 133,5, стало 123. Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал. Инвестиции в основной капитал – 7,6 % на ноябрь. В целом по году ожидается 6 %. Был спад в прошлом году 1,4 %.

Хорошие очень показатели в стройке. Рекордные показатели – 90 млн. квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса. И первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках.

Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был -2 %, то в этом году мы ожидаем рост. Инфляция ожидается 8 %, это гораздо больше, чем прогнозировали. Но все равно рост реально, за вычетом этих инфляционных расходов, все-таки 4,1 %. По году будет, как ожидают специалисты, 3,5 % рост реальных доходов.

Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средний показатель, я хочу еще раз это подчеркнуть, когда граждане будут смотреть: ну, вот, опять средний. Мы вынуждены средними цифрами оперировать, чтобы у нас были определенные ориентиры. Мы поговорим о доходах населения подробно.

Уровень безработицы, мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню, так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7 %, сейчас 4,3 %. До конца года, может, еще подрастет, будет 4,4 %. Но это очень хороший показатель экономики в целом. Хотя здесь возникают и определенные сложности и трудности, связанные с рынком труда, с количеством людей, работающих на той же стройке.

Сальдо торгового баланса. У нас и в прошлом году, несмотря на все сложности, было 94 млрд., но сейчас это практически удвоилось. По концу года – 184. Это тоже очень хороший показатель. Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальные значения в мире – примерно 4 %.

Какие еще важные показатели, которые говорят о качестве управления и о результатах работы всего государства, правительства и Центрального банка в частности. Международные резервы подросли у нас. Были 595 млрд., стали 625,5 млрд. Растет и Фонд национального благосостояния – 185,2 млрд. долларов. Это все говорит об устойчивости и о хорошей макроэкономике.

Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить. Это продолжительность жизни. Она у нас чуть-чуть сократилась. Было 71,5 в прошлом году, стало 70,1. И это как раз одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции. Вот примерно так. Так что в целом, я считаю, и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает, будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки. Результаты положительные.

Теперь драйверы роста. И по поводу вакцинации. Полная, не полная нужна. Смотрите, мы уже много раз говорили об этих драйверах роста для нашей страны, исходя из конкретной ситуации, сложившейся за достаточно длительный период времени. Даже можно брать с послевоенного периода, с 1945 года. Какие у нас вызовы и какие драйверы?

Я сейчас говорил о снижении, к сожалению, продолжительности жизни, об увеличении смертности. И в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которая стоит перед нами – в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имею в виду народонаселение страны – 246 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно, и с экономической точки зрения, у нас же рабочих рук не хватает. У нас сейчас 81 с небольшим миллионов человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024-2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю, еще раз хочу это подчеркнуть, про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса. Про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста.

Второе – какие драйверы роста? Это инфраструктура. Развитие инфраструктуры. В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении. Вы знаете, что 500 млрд. у нас идет из бюджета на развитие инфраструктуры прямо напрямую. Затем в рамках нацпроектов у нас было 260 млрд., потом 400 с лишним. И на следующий год уже, по-моему, уже 460 дополнительно.Вообще из Фонда национального благосостояния в ближайшие годы 2,5 триллиона рублей мы планируем направить на эти цели. Два с половиной триллиона в целом. И, конечно, третий драйвер роста - это повышение производительности труда. Ну, здесь целый набор, начиная от образования, цифровизации и заканчивая тем же самым здравоохранением. Целый набор программ. Они у нас практически все сверстаны, мы знаем, что надо делать, ресурсов, для того, чтобы работать по этому направлению предусмотрены и выделяются ритмично. Они у нас есть. Важно только грамотно организовать эту работу и добиться максимальной отдачи от каждого вложенного в решение этих задач рубля.

Ну и наконец еще один ваш вопрос касается полной вакцинации. У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, вон возьмите некоторые европейские страны, они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации - скажем, в Федеративной республике Германия, в стране с очень хорошо развитой системой здравоохранения. Хотя и там тоже много критики в адрес системы здравоохранения. Но все-таки это одна из наиболее эффективных систем в Европе. Низкий уровень. У нас он какой? 59,4%. Вот на сегодняшний день, или на вчерашний вечер - я вчера только… знаю наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, я говорил с Анной Юрьевной Поповой и с Голиковой Татьяной Алексеевной. 59,4% - это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. Значит, около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно.

Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-то в конце первого квартала, во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%. Ну, вот примерно так. Спасибо.

Агентство ТАСС:

- Добрый день. В некоторой степени хотела бы продолжить тему про социальные расходы государства и бюджета. В последнее время государство нарастило социальные расходы и, судя по всему, судя по недавно принятому бюджету на будущую трехлетку, продолжит это делать. При этом, любопытно, что некоторое время назад была дискуссия о том, что социальные расходы в следующем году якобы будут урезаны. Как бы вы прокомментировали такие претензии? И в целом как бы вы охарактеризовали новый бюджет? Как бюджет развития или социально ориентированный бюджет? И возможно ли дальнейшее наращивание социальных расходов в условиях пандемии и, если это произойдет, вы оценивали ли риски потери контроля над инфляцией, которая у нас и так уже чуть скачет. Спасибо.

В. Путин:

- Во-первых, каково качество бюджета? Ну, конечно, это социально ориентированный бюджет. Ну, посмотрите, у нас тоже вчера с коллегами из правительства все это обсуждали многократно. Если посмотреть расходы на то же здравоохранение и на социалку, вот по здравоохранению, если взять расходы федерального бюджета и системы ОМС, и региональные бюджеты - где-то 1,5-1,7 примерно они тратят триллиона на здравоохранение, значит, рост очевидный. Больше того, планировали где-то, по-моему, 3,6 триллиона на здравоохранение из двух источников - из федерального бюджета и из системы ОМС, а в этом году выйдем на цифру где-то около 4 триллионов. 3,9-4. В следующем году запланировали 4, но явно будет больше тоже. И это просто цифры абсолютно объективные.

Я говорю это еще без региональных расходов, которые колеблются там от региона к региону, от года в год, ну где-то сейчас 1,6-1,7 триллиона. То есть, это очень серьезные расходы. Если мы говорим о социалке, то, конечно, это рост расходов в этой сфере. Даже вы смотрите, даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, а это все-таки огромные для нас цифры - 4,5% ВВП в прошлом году, и в этом году еще почти 1% ВВП - это значит почти 5,5% ВВП. Значит, мы же ведь не просто деньги выдавали абы как и абы кому, мы же делали даже вот при поддержке пострадавших отраслей экономики мы все нацеливали на сохранение рабочих мест.

Мы все нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами, уязвимыми особенно в этой ситуации. А это какие? Это молодые семьи, прежде всего, с детьми. Ну, мне можно перечислять, наверное, можно не перечислять, но некоторые я назову, которые в принципе-то очень хорошо известны. Значит, расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства просто по количеству семей - у кого есть дети - от 0 до 3 лет. Начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособие беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить от 3 до 7.

Выплачивали единоразовые, делали единоразовые выплаты и по 5, и по 10 тысяч рублей разным категориям, прежде всего, конечно, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации. Вот это целый набор инструментов мер, 4,5 триллиона рублей в прошлом году. И в этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода.

И все было нацелено на то, чтобы, повторяю еще раз, или напрямую людей поддержать, или поддержать их через бизнес. Потому что бизнесу давали деньги в том случае, если они сохраняли рабочие места и определенный уровень заработной платы. Кроме всего прочего, мы повысили МРОТ и ПМ, как вы знаете, совсем недавно. На первый взгляд, увеличение, может быть, небольшое, но смысл этих действий заключается в том, что повышаются и социальные выплаты сразу, которые касаются миллионов людей, потому что их уровень считается от МРОТа или ПМ, и, кстати говоря, отражается даже на индексации пенсий.

Поэтому, без всяких сомнений, этот бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности. Но я только что, отвечая на вопрос вашего коллеги по поводу драйверов роста, сказал и об абсолютно беспрецедентных, грандиозных планах развития инфраструктуры. Смотрите, там колоссальные какие ресурсы. Только из ФНБ мы планируем 2,5 триллиона. 500 уже выделено, 460 в следующем году планируем выделить дополнительно. Производительность труда, цифровизация практически сверху донизу по всем отраслям. Огромные деньги сюда будем вкладывать.

Поэтому это, конечно, социальной направленности бюджет, но он нацелен и на развитие. Я думаю, что это вещь абсолютно очевидная, если посмотреть на цифры.

- Хотела бы уточнить еще. Я спрашивала еще о том, как повлияет рост социальных расходов на инфляцию.

В. Путин:

- Да, простите. Вы правы абсолютно, это один из ключевых вопросов в сфере сохранения макроэкономической стабильности. Потому что во многих ведущих экономиках мира пошли на смягчение макроэкономической политики и существенным образом увеличили интенсивность работы печатных станков. Это очевидная вещь, и это привело к достаточно большой инфляции в ведущих экономиках, это тоже очевидно, все это видят, это цифры, которые у всех перед глазами. Дефициты бюджетов растут во всех ведущих странах – в Штатах чуть побольше, в еврозоне чуть поменьше, но тоже очень существенно, и для них несвойственно. Но, скажем, если взять ведущую экономику мира, Соединенные Штаты, у них уже инфляция 6,2% при целевом показателе в 2. То есть у них в три раза превысила целевой показатель. У нас она тоже большая – 8%. У нас целевой был 4. То есть в два раза увеличена по сравнению с целевым показателем, а у них в 3. И это серьезное дело. Я думаю, что ФРС придется что-то делать. Эта мягкая денежно-кредитная политика, она отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет те благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны.

У нас это тоже есть. Потому что 8% - много, и нам надо, конечно же, вернуться к целевым показателям, к 4 процентам. Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю, что… Я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики, я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы. Почти каждый день, поверьте, просто по телевизору не показываем. На 3 метра люди садятся от меня, и мы беседуем. Показывают только незначительную долю моих контактов и встреч, когда мы под камеры с людьми работаем, а так-то почти каждый день практически встречаюсь, и совещания проводим. Просто сядут от меня подальше люди на 3 метра, вот и всё, но каждый день мы об этом говорим. Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть, как в Турции. В этом же проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов.

Конечно, надо аккуратнее этим инструментом пользоваться, но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно. И полагаю, что в принципе мы находим золотую середину. Почему? От повышения ставок существуют какие угрозы? Ну, ограничение роста. Нам нужно обеспечить рост повыше мировых – 3,4-3,5% - в ближайшее время, даже не так, как сейчас, 4,6.- 4,4-4,5. Было бы хорошо. Но повышение ставок уменьшает эти возможности. Но сегодня пока мы этого не видим, потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут, у одного Сбербанка у нас только триллион прибыли в этом году. Поэтому в целом пока вот такая золотая середина все-таки найдена.

РИА «Новости», Елена Глушакова:

- Вы говорили про социальную поддержку. Но не менее важна и бизнес-составляющая. Где баланс между ограничительными антиковидными мерами и необходимостью сохранить экономику? Ведь страдает не только крупный бизнес, но и малый. Как вы оцениваете работу региональных руководителей? Они на фоне пандемии получили очень большие полномочия и по-разному ими распорядились. Вводили разного рода ограничения. Насколько они удачно это делали? Какую бы вы оценку им поставили?

В. Путин:

- Что касается бизнеса и его поддержки. Вы сказали – страдает не только крупный бизнес, но и малый. Малый в основном и страдает. Хотя есть определенные негативы и в работе крупных предприятий. Мы тоже выработали поддержку этим отраслям. Всем ведущим отраслям, крупным предприятиям. Специально я об этом правительство попросил в прошлом году, в начале года, и правительство сделало это. Ряд мер пошли явно на пользу нашим крупными отраслям и предприятиям, холдингам. Они ведь без сбоя отработали. Фактически без сбоя. Даже нарастили в ряде случаев объемы выпуска продукции. Что касается оборонной промышленности, - увеличили.

По малым, средним предприятиям – общепит, тренажерные залы, кинотеатры, театры, музеи и так далее, все, что связано с обслуживанием населения, конечно, они страдали в первую очередь. Но им и оказывалась помощь в первую очередь. Там же целый набор. Не знаю, нужно ли все это перечислять. Это и льготное кредитование, прямая поддержка, связанная с сохранением рабочих мест и уровнем заработных плат. Это льготы по кредитам. Это рассрочка выплаты кредитов. Это льготная аренда и так далее, и так далее. и ряд мер продлен сейчас. На это выделялись и выделяются огромные ресурсы из федерального бюджета. Правительство идет на это сознательно, понимая, что происходит.

Наверное, можно было бы делать что-то потоньше или побыстрее. Но хочу отдать должное нашим коллегам, все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом. Я недавно был и на мероприятиях РСПП, встречался с руководителями других объединений предпринимателей, в том числе с теми, кто работает в малом и среднем бизнесе. В целом люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. И результат-то неплохой. Я же сказал, что мы вышли из кризисного состояния быстрее, чем очень многие другие экономики мира. И упали меньше, и вышли быстрее. Это же результат.

Что касается оценки руководства регионов. Думаю, что вы со мной согласны, и по нашему пути пошли очень многие страны. Мы же первые об этом сказали, что страна большая, ситуация в разных регионах разная. По-разному складывается. поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра, и для этого была создана правительственная комиссия, нам нужно отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Разве можно сравнить Чукотку и Москву? Разные совершенно вещи. И разная эпидемиологическая ситуация складывалась из-за огромности территории нашей в регионах.

Так же, как в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно. Не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась. Это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат.

Людмила Данилкина, г. Великий Новгород:

- Здравствуйте. Наш город, в котором вы, Владимир Владимирович, не раз были, хоть и небольшой, но очень красивый, с древней историей. Я не случайно говорю про город, потому что мой вопрос отчасти личный, отчасти деловой, про городскую среду. Какой бы город лично вы, за исключением Петербурга и Москвы, выбрали бы для жизни? Это первая, личная часть, моего вопроса. А вторая про Новгородчину. У нас регион удачно расположен между двумя столицами, что, естественное, в плюс нашей территории. Но мы бы развивались намного активнее и быстрее, если бы недалеко от Новгорода прошла высокоскоростная железнодорожная магистраль, про которую очень много сейчас говорят и на федеральном, и на региональном уровне. Хотелось бы узнать перспективы развития, вернее, реализации этого проекта на нашей территории. Спасибо.

В. Путин:

- Ну, что касается места жительства моего, то вы сказали, помимо Москвы и Петербурга, ну, почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации, в одном из них я родился. Это мой родной город, поэтому, прежде всего, конечно, когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге. Но у нас города и малые, и большие развиваются, и развиваются достаточно энергично. Хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию малых городов, мы всегда об этом говорим в последнее время и предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры прежде всего, связанности территории. И по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, по речному. Вот я уже об этом говорил - это один из драйверов роста, в которой мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы. Вот от связанности многое зависит. Потому что можно и нужно жить в условиях благоприятной среды, но иметь возможность добраться до места работы, либо поменять его и увеличить мобильность населения - одна из наших задач. Поэтому я, конечно, подумал о Петербурге, прежде всего, как о моем родном городе. У нас на юге очень хорошо развивается, Краснодар, посмотрите, как развивается. Прибрежная зона как развивается. Крым. Вот мы сейчас опять возвращаясь к инфраструктуре, говорим о развитии восточного полигона. Но не только Вот, скажем, Москва, Казань, потом дальше туда, до Тюмени, в принципе, предполагаем дотянуться. Потом закольцевать эту дорогу. Все это дает возможность людям чувствовать себя в такой благоприятной среде доступности от места работы до места жительства, встречи с друзьями, до мест, где развиты как бы другие составляющие нашей жизни - центров культуры, музеи мирового значения где находятся, и так далее. Поэтому, мне кажется, у нас много мест, очень красивых, достойных, где человек должен чувствовать себя и может чувствовать себя комфортно.

Что касается ВСМ - это отдельная тема, которая находится еще в проработке. Ну, во-первых, если будет проходить высокоскоростная магистраль, то, конечно, я думаю, что на Великом Новгороде это должно отразиться, потому что, хоть это и высокоскоростная, но где-то этот поезд должен останавливаться и, конечно, Великий Новгород это одно из мест, где поезд может остановиться. Но авиация на этом плече Москва-Петербург, она перестанет существовать. Это очевидно, да. Потому что из центра Москвы в центр Петербурга сколько там будет? Три часа. Ну, сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом плече становится бессмысленной. И надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах, ну, скажем, в Китайской народной республике там много очень подобных систем связи железнодорожных. Вот до недавнего времени все были убыточными, даже для Китая, имея в виду, что это страна с полуторамиллиардным населением. Вот это экономика, ее надо считать. Для нашей страны это важно. И востребовано, конечно, на определенных расстояниях. Где-то более эффективно начинает работать авиация. Вот это все пока изучается на экспертном уровне. Спасибо.

А. Гамов:

- Владимир Владимирович, спасибо огромное, что вы к нам сегодня пришли. Потому что Дмитрий Песков сказал, что это ваша инициатива. Если вы не возражаете, я хотел бы вернуться к той теме, которую вы затронули вместе с Вячеславом Константиновичем Тереховым вначале. Не смогли бы вы свой взгляд… Вы с академиками, нашими специалистами встречаетесь. Чем все-таки объясняются новые волны коронавируса? Потому что каждая следующая, она зачастую сильнее, чем предыдущая. Насколько подтверждена все-таки эффективность вакцинации? И как ученые-медики объясняют повторные случаи заражения людей, в том числе вакцинированных и ревакцинированных? И почему так высок уровень смертности? Эта цифра сегодня пока не прозвучала, а в сутки из-за «короны» умирает порядка тысячи человек. Я буквально на днях еще такое ужасное открытие сделал. Я посмотрел, сколько же в мире гибнет за сутки. В мире 6700 человек погибло. Я так прикинул, значит, в России каждый 6-7-й. Можем ли мы дальше с этим мириться? Владимир Владимирович, я к чему это говорю? В той же демократической Австрии штрафы для тех, кто не вакцинируется. Может быть, ввести какие-то и уголовные наказания для тех, кто призывает не ходить к докторам?

Знаете, о чем я подумал? Владимир Владимирович, вспоминаю ваши заявления о том, что России очень тяжело, нас окружают и все такое, и мы не можем сейчас, по-моему, позволить. Мы и в другие времена не можем этого позволить, чтобы тысячи человек гибли каждый день. Может быть, нужна какая-то политическая воля руководства страны? Мы вас поддержим, Владимир Владимирович. Вы поняли, о чем я говорю.

В. Путин:

- Да, я понимаю. По поводу того, что нас окружают. Разве я так говорил, что нас окружают? Ну, базы кругом, это правда – на востоке, на юге, на севере тоже новые системы вооружений ставят на море, на западе – тем более (наверное, поговорим еще в разделе «международные отношения»). Но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, это сложная задача, хотя современные средства, наверное, позволяют думать об этом. Но бог с ним, это отдельная тема. Что касается новых волн коронавирусной инфекции, новых штаммов. Чем это вызвано?

Вызвано способностью к мутации этого вируса. Это очень простой ответ. Новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем в африканских странах очень много еще поражения вирусом иммунодефицита, и там возникают новые и новые штаммы. Ничего здесь удивительного нет.

Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность.

Вы знаете, это просто ужасно. Но здесь, что касается смертности от ковида, это сложно посчитать, не потому, что кто-то что-то пытается скрыть, совсем нет. Напротив, я нацеливаю нашу систему здравоохранения и правительство на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно. И еще потому (говорю вам совершенно откровенно), чтобы люди поняли важность этой вакцинации. Ведь смертность высокая отчего? Уровень вакцинирования иммунитета коллективного у нас низкий – 54,9%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4. Ну, низкий. Вот вам и результат. Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет.

Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так у нас народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Вот в чем. И будут найдены эти способы. Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям. несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер.

Скажем, та же вакцинация. Вы спросили, как объясняют повторные заражения и так далее. Да, повторные заражения возможны, они имеют место. Если человек переболел, второй раз заболевает, знаете, сколько? Они есть, о них говорят. Вот ваши коллеги, сидящие в зале, и наши представители СМИ, и иностранных СМИ, и за границей говорят, и у нас. О чем говорят? Вот, переболевшие люди снова заболевают. Заболевают. Сколько? Один процент только заболевает из переболевших. А из вакцинированных сколько? 3-4 всего! А на койках в палатах реанимации и в больницах, те, кто вакцинировался, не знаю, в сколько раз меньше находится, по сравнению с теми, кто не вакцинировался. Но это объективные цифры. Нужно просто их доводить до людей, разъяснять.

В советское время никто не спрашивал – шлеп, шлеп, шлеп. Все, пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной, который довел ее, кстати, до распада, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Ну, чтобы повысить свой рейтинг среди той части, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и к людям, которых они призваны защищать, они должны знать принципиальную позицию. А не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации.

Вот если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьемся нужного результата. Другие способы контрпродуктивны.

По поводу того, что надо ли усиливать ответственность и так далее. Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. Ну и чего толку? Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Скажем, сертификат о вакцинации подделывают, уже двести с лишним уголовных дел возбуждено. В основном по двум статьям возбуждают – по подделке документов и по должностным преступлениям. 270 с лишним дел уже. Вот здесь надо бороться. А глобально нужно разъяснять и убеждать.

Петр Козлов, русская служба «Би-Би-Си»:

- В последний год в России были признаны экстремистскими и разогнаны ФБК и штабы Алексея Навального. Сам он сидит в тюрьме, после того, как был отравлен, провел расследование и утверждал, что нашел даже тех людей, которые его отравили. В реестре СМИ иностранных агентов уже более 100 изданий, большинство из них были включены в этот реестр за последний год, а точнее, даже за полгода. Скажите, пожалуйста, что произошло в России за последнее время, что в ней так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами, нежелательными организациями и иностранными агентами? И позвольте про историю? Вы часто говорите про историю, помните ее и, наверное, помните, что каждый раз, когда власть в России была сконцентрирована в одних руках, при отсутствии реальной оппозиции, и когда она находилась в фазе активного и острого противостояния с западом, то в конечном итоге это порождало ответную реакцию, порождало страну в Путину войн и революций. Вам не кажется, что вы, обладая всей полнотой власти, закладываете сейчас основу, возможно, для таких войн и революций. Спасибо.

В. Путин:

- Прежде всего, если уж говорить об истории, то хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы. Не связанные с интересами русского и других народов Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня. Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации - дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет. Ни одного материала. Чем это объяснить? Вот про этот «новичок» или как его там… ну, дайте хотя бы… ну, ладно, не хотите брать еще раз, предложили, чтобы наши приехали туда специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал. Президенту Франции, канцлеру ФРГ. Дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробы, проверим. Дайте нам основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Спрашиваю, ну, как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить.

По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были, в каждой стране. И есть, и будут. Не надо совершать уголовные преступления. И прикрываться при этом политической деятельностью.

Теперь дальше. По поводу реестра СМИ и иностранных агентов. И СМИ, которые попадают в иностранные агенты. Ну, согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз - этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое вы, как представитель Великобритании, в данном случае вы так выступаете, а Великобритания является ближайшим союзником Соединенных Штатов, все считают светочем демократии. Ну, этот закон принят еще в 30-е годы. Но неважно, что он принят в 30-е годы, важно, что он действует сейчас. Сейчас действует. Там примерно 0,034, по-моему, только организаций признаны иноагентами. Представляете, какое удивление? У нас тоже - 0,034. Такой же объем. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли. Это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка.

У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Вот и всё, они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный. Если вы полагаете, что этого недостаточно, и так же, как ваш коллега говорит, что нужно вводить уже ответственность, в том числе уголовную, за невакцинацию, ну, давайте мы сделаем, как в США, введем уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Мы не требуем даже прекращения. Просто вы скажите по-честному, источник вашего финансирования назовите.

Есть вопросы, связанные с пониманием политической деятельности, здесь я согласен. Есть вопросы, связанные с тем, как регламентировать эту работу и т.д. У нас 74 организации признаны иноагентами из 200 тысяч зарегистрированных НКО, 0, 34. Так же, как в Штатах, только без такой жесткой регуляторики, как так там, вплоть до уголовной ответственности.

Теперь по поводу власти в одних руках. У нас разделение властей, есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед. И в конечном итоге выбор организацией общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете.

- Ирада Зейналова, НТВ.

Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день коллеги. Если уж мы начали говорить про историю, то все получается почти по Горчакову – Россия сосредотачивается. И, конечно, нам хотелось бы сосредотачиваться на наших внутренних проблемах, самим, и наши внутренние дела решать. Но, тем не менее, уже несколько недель подряд вся мировая пресса шумит и нагнетает: русские идут, Россия хочет напасть на Украину, русские хотят войны. Вам звонят серьезные люди, вы с ними разговариваете, объясняете, они не успокаиваются. В результате мы отправляем им наши предложения, наши «красные линии» и, грубо говоря, правила игры, которых до сих пор, согласитесь, не было. 30 лет – это было такое достаточно вязкое болото с указаниями нам, как мы не соответствуем чему-то. Мы отправляем эти «красные линии». То есть у нас есть понимание, что мы обозначили приоритеты нашей безопасности и наши интересы. Но также у нас есть понимание, исходя из истории, что после любых переговоров все может остаться на бумаге, как не раз уже бывало. После любых переговоров достаточно малейшей провокации, чтобы была большая война, и все снова осталось на бумаге, все было забыто.

Так вот, вопрос. Владимир Владимирович, мы к чему должны готовиться? Каков реалистичный прогноз? И если уж прозвучало с той стороны слово «война», то просчитывали ли мы вероятность этой войны, даже пусть из-за какой-то провокации?

В. Путин:

- Вы вспомнили Горчакова, окончание фразы – «Россия сосредотачивается». Вот если вы помните, первая часть была такой. Это вопрос. Его спросили: «Россия сердится?» Он сказал: «Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Я постараюсь очень коротко, но все-таки от печки. Ведь обострение началось в 2014 году. До этих пор мы, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами Российской Федерации, прежде всего, на Украине.

Мы же с этим смирились, нормально к этому отнеслись, более того, способствовали становлению новых государств. И готовы были работать, и работаем со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались. Ну, достаточно вспомнить наши отношения с президентом Ющенко, с Тимошенко, премьер-министром, которая, так же как и сегодняшнее руководство Украины, говорила о своей абсолютной прозападной ориентации. Но мы же с ними работали. Да, спорили из-за газа, были там конфликты, но, в конце концов, обо всем договорились. И работали же. И готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили.

Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, кто прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и неудовольствие граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. Так действующий тогда президент Янукович он же со всем согласился. Три министра иностранных дел – Польши, ФРГ и Франции – дали гарантии мирного развития ситуация, мирного процесса. Я разговаривал тогда с президентом США, по его инициативе. Он меня попросил тоже поддержать этот процесс. Все согласились. Через день, через два – госпереворот. Зачем? Ответа нет. Ну зачем? Президент Янукович и так со всем согласился. Он и так готов был уйти хоть завтра от власти. Выборы, победа оппозиции была неминуема. Это все прекрасно понимали. Ну зачем это сделали?

После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули силой, сначала решили взять в Россию, а потом сказали: надо перерешить. И перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так произошло. Засунули туда исторические территории с народом, которого никто не спрашивал о том, как и где он хочет жить.

Ну, ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году. и так возник кризис, который сегодня развивается. Хорошо, дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция! Да, да… И начал. Результат? Окружение, потери.

И Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять. Приняли закон о коренных народах. Объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом. Так же, как и поляков, венгров, румын. Отсюда и противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами. Они есть. Просто их не выпячивают.

Потом – о языке. Ну просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот что происходит. Все говорят: Россия должна исполнять минские соглашения. Мы согласны. Взяли, внесли в парламент страны, правительство внесло закон о переходном периоде. Где же там Минские соглашения? Там вместо амнистии – запрет амнистии, чуть ли не уголовное преследование за эту амнистию. Там вместо выборов военно-административное управление вводится. А вместо амнистии – люстрация населения. Что это такое? И провели через Венецианскую комиссию. Как нам на это реагировать?

Хорошо, вот это внутриполитическая составляющая. Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – вот такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому. Первый вариант, на который мы должны реагировать и что-то, думая об этом, делать.

Второй вариант – это в целом создание на этой территории такой анти-России. С постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, чего там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем, и по Крыму. «Крымскую платформу» зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: ну ладно, с Крымом все. Нет, толкают и туда тоже.

Но мы должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос.

Мы сейчас говорили о планах нашего инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Но что это все значит, если это все приведет к конфликтам, о которых вы сейчас спросили? Это не наш выбор, мы этого не хотим. Именно поэтому я ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов сегодня – это стабильность и обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность.

Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров. В самом начале года, в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути.

«Синь Хуа»:

- Здравствуйте, Владимир Владимирович. Недавно в формате видеоконференции у вас состоялись переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином и вы отметили, что наши двусторонние отношения являются настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке. Сегодня по нынешней особенно непростой международной обстановке как понять ваши оценки? Спасибо.

В. Путин:

- Это так и нужно понимать, здесь нет никакого скрытого смысла. Действительно, отношения между Китайской Народной республикой и Российской Федерацией сложились так, как я и охарактеризовал. И мы, вот если заметили, мы с председателем Си Цзиньпинем все время обращаемся как друзья друг к другу - и называем «друг», «друг». Ну, так и есть. У нас личные отношения сложились очень доверительные. И они помогают выстраиванию деловых отношений. Ну, смотрите. В сфере экономики. Во-первых, вообще Азия развивается быстрыми темпами, эффективно, и Китай является безусловным лидером и мировой экономики, и азиатской экономики. Естественно, что мы развиваем отношения с Китаем в этом плане. У нас уже свыше 100 миллиардов оборот. И он превысил допандемийный уровень. В страновом измерении Китай номер один среди наших торгово-экономических партнеров. Причем, мы работаем по очень разным направлениям. По энергетике вот мы - и Китай, и Россия взяли на себя обязательства выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, но до этого времени мы поставляем все виды энергоресурсов в Китай. Ну и дальше готовы, потому что 2060-м годом не заканчивается наша жизнь, наши государства, а углеродная нейтральность может достигаться разными способами, в том числе, и возможно использование углеводородов, но только соответствующим образом их нужно будет поглощать. Значит, в атомной энергетике продолжается работа, в высоких технологиях, в космосе. Практически по всем направлениям, и по высокотехнологичным, в том числе. Мы работаем и в гуманитарных сферах. И годы молодежи организуются взаимные, годы науки и образования, и так далее, годы культуры… Что, естественно, объединяет людей, сплачивает их на таком бытовом даже уровне, в гуманитарной сфере. Мы сотрудничаем в сфере безопасности. Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружения. Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации. Причем, и по самолетам, и по вертолетам. Ну и наконец мы развиваем и сотрудничество между вооруженными силами. Это и совместные учения, это участие в международных военных играх, это совместное патрулирование на море и в воздухе. Вот это абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера, не имевшее в истории пока прецедентов. Во всяком случае, между Россией и Китаем. И это работа, это напряженная, ежедневная работа идет на пользу как китайскому, так и российскому народу. И является, конечно, серьезным таким стабилизирующим фактором на международной арене.

Шамиль Гулиев, «Тобольское время»:

- Актуальной по-прежнему остается проблема деструктивной информации, которую дети черпают в интернете. И вы тоже об этом говорили, как следствие, это буллинг в школах, призывы к различным несанкционированным действиям и прочие провокации. Недавнее время назад обсуждалась тема введения регистрации в соцсетях по паспорту. Скажите, пожалуйста, произойдет ли это в итоге и какие, возможно, еще примут меры для защиты подростков от потенциально опасной информации, которую они могут встретить в социальных сетях? Спасибо.

В. Путин:

- Я с вами полностью согласен, Шамиль. Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос. Обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти, в конгрессе США обсуждается этот вопрос. Вызывают туда представителей вот этих глобальных сетей, глобальных платформ. Для них это что? Бизнес, прежде всего. И, к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля, уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях, о которых вы сейчас спросили. Вопрос номер один для них - это извлечение прибыли. Вот отсюда и все негативные явления, с этим связанные. Это призывы к суициду, это вот те же самые трагедии в школах. У нас сто с лишним, представляете, сто с лишним случаев предотвращено за последнее время вот таких возможных серьезных преступлений в учебных заведениях. Сто с лишним! То, что, к сожалению, вот появляется, это трагедии, с которыми мы сталкиваемся, это просто поток идет. Но сто с лишним предотвращено. 127, по-моему. Конечно, это огромная проблема для всего мира. И для нас тоже. Вот отсюда, конечно, и требования приземления так называемого этих платформ, с тем, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству. Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Ну, интернет - это часть нашей жизни, причем, все бОльшая и бОльшая часть нашей жизни. Поэтому все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия - и моральным, и юридическим правилам. Здесь нужно, конечно, только одно - соблюсти золотую середину, как во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения, не подавлять свободу распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений, о которых вы сейчас сами и сказали. Надеюсь, что такая золотая середина будет найдена и мы будем в то же время продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства. Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, там другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но, если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества.