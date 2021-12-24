Чтобы кот пережил Новый год

В новогодние праздники хозяева должны позаботиться о комфорте и безопасности домашних питомцев. Фото: Shutterstock

Как же мы ждем Новый год! Надеемся, что после любимого праздника все в нашей жизни станет лучше и светлее. Но почему-то забываем про то, что новогодняя ночь – настоящее испытание для домашних питомцев.

Чтобы праздник был в радость всем, ветеринары советуют подготовиться заранее.

«Минус» елка

При украшении елки лучше использовать простые пластиковые игрушки или сделанные из ткани. «Дождику» и серпантину нет места в доме!

Ветеринарные клиники в праздники принимают пострадавших, наевшихся мишуры. И совсем не смешно, когда любимца отправляют на операционный стол из-за «блесток».

Елку выбирать лучше искусственную. Живая, из леса, грозит исколотыми лапками и носами. Но если все-таки купили натуральную елку, будьте бдительны. Дерево нередко ставят в ведро с водой или песком, питомец может легко его опрокинуть. Тщательно закрепите ствол елки.

Был лют салют

Залп фейерверков – и пес начинает носиться по квартире в поисках убежища. Чаще всего бедная собака забирается в ванную, кладовку, шкаф-купе.

Что делать хозяину, как помочь животному?

Есть вполне четкий алгоритм действий.

Во-первых, закройте и занавесьте окна. Можно поставить на подоконник подушки, они частично поглощают шум.

Во-вторых, во время фейерверка включите звуки бытовых приборов: телевизор, вытяжку, то, к чему привык питомец. И смотрите на реакцию собаки. Шум того же телевизора может быть дополнительной нагрузкой на психику.

В-третьих, принесите в «убежище» лежак, водичку, чтобы сгладить тот ужас, который, по мнению собаки, происходит вокруг.

Как объясняют зоопсихологи, самое главное, в этом состоянии не трогать собаку. Не пытайтесь ее вытащить из ванной или шкафа. Пусть сидит там, где спряталась. Она считает, что в этом месте безопасно. Животное в панике, его мозг сейчас ничего не воспринимает.

Итак, если пес продолжает прятаться – что делать дальше? Можно аккуратно присесть в метре от животного, боком, не «лицом к лицу». И попробовать предложить контакт. Сказать: «Иди сюда! Пойдешь ко мне?». Используйте обычное ваше обращение к собаке.

Нет контакта – не лезем к животному. Просто следим за его состоянием, за дыханием. И очень важно, чтобы вы сами были спокойны, доброжелательны и собранны.

Лучше подготовиться заранее

Для кошек рекомендуют как минимум за несколько дней до 31 декабря оборудовать убежище, максимально звуко- и светонепроницаемое. Заранее «познакомить» с ним питомца. Это может быть его дом-когтеточка, диван, кресло, просто дополнительно завешанные покрывалами.

Когда за окном начнутся залпы, просто отнести кота в убежище.

И – не трогать.

Если вы знаете, что питомец всегда нервничает от громких звуков, лучше заранее начать давать ему успокоительное, например, Анотен, который обладает успокаивающим и антитревожным действием, помогает животному лучше справляться со своими страхами и стрессом, снижает уровень агрессивности. Он выпускается в виде порошка, который добавляют в воду или влажный корм. Курс приема препарата составляет 15–16 дней. Конечно, стоит посоветоваться с ветеринарным специалистом, чтобы рассчитать нужную дозу и исключить вероятность побочных эффектов.

Бобику больше не наливать!

Ветеринарные специалисты настаивают: в праздники питание кошки и пса не должно отличаться от привычного. Не разрешайте гостям угощать ваше животное.

Питомцам особенно вредны:

- все соусы;

- сладкое, в том числе мучное и шоколад;

- авокадо;

- виноград;

- кости;

- любая жирная еда.

Отдельно надо сказать об алкоголе. Вряд ли хорошие хозяева станут наливать питомцу спиртное. Но! Кошки, да и некоторые собаки, любопытны. Могут сами залезть в бокал. Там же пузырьки.

После застолья сразу же уберите пустые бокалы из-под шампанского и других напитков. Иначе питомцу светит отравление.

Если отправляете на передержку

Многие на новогодние праздники уезжают в отпуск, а собак и даже кошек оставляют на передержке. Там питомцам может быть грустно и одиноко. Не забудьте оставить псу и коту подстилку с запахом дома, любимые игрушки, знакомый корм и наполнитель для туалета. Можно помочь любимцу перенести разлуку с помощью препарата, снижающего уровень стресса и тревоги.

ФАКТ

Мультики для кошек и собак

На рынке есть множество приспособлений для комфортного проживания животными Нового года и других стрессов.

Продаются специальные звукопоглощающие шторки или мягкие панели (продаются, например, в ИКЕА). На время праздников повесить на окна.

Оказывается, есть не только особая успокаивающая музыка, но и специальные телеканалы для кошек и собак. И даже мультфильмы! В которых есть серии, которые помогают питомцу расслабиться.