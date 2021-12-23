Россиянка загорелась, закурив во время кислородотерапии

Около недели назад в ГКБ №36 им. Иноземцева госпитализировали 72-летнюю Лидию Геннадиевну с очень серьёзными ожогами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около недели назад в ГКБ №36 им. Иноземцева госпитализировали 72-летнюю Лидию Геннадиевну с очень серьёзными ожогами. Врачи сразу поместили пациентку в реанимационное отделение и сообщили в полицию о её травмах.

— Женщину привезли из квартиры на улице Медынской. У пациентки диагностировали ожог пламенем лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей 1,2,3 степени. Поражено около 35% тканей, в том числе глубокими ожогами. Состояние тяжелое, — сообщил источник kp.ru.

Получив информацию о пострадавшей, в её квартиру направили наряд полиции, чтобы выяснить, как она получила такие ожоги и, не грозит ли опасность другим жильцам дома. Вскоре выяснилось, что Лидия Геннадиевна недавно проходила на дому лечение от коронавируса. Женщина уже выздоровела, но врачи рекомендовали ей ещё некоторое время продолжать терапию. Для этого она регулярно дышала кислородом из специального баллона. Утром, когда её госпитализировали в больницу, она тоже проходила эту процедуру. Во время кислородотерапии женщина решила закурить. Это и стало роковой ошибкой. Исходящий из аппарата кислород моментально загорелся и обдал пенсионерку пламенем. Травмы оказались очень обширными. Неделю медики боролись за жизнь Лидии Геннадиевны, но спасти её так и не удалось. Женщина скончалась.

— Тело отправлено на экспертизу,— сообщил источник kp.ru

В полиции по данному факту проводится проверка.