Зеленский оставил "право на слово" только трем избранным

Зеленского все уже окончательно достало, раз он решился на такой резкий для нынешнего украинского истеблишмента шаг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От имени Украины международные отношения, инициативы и, вообще, всю внешнюю политику отныне в Незалежной могут лишь три человека – президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Указ об этом буквально в среду подписал президент Украины Владимир Зеленский, и он уже вступил в силу.

- Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины, - говорится в тексте Указа, размещенного на сайте Зеленского.

Понять украинского президента можно. Мало ему своих собственных косяков и того, что он сам частенько несет околесицу, истерически взвизгивает или хохочет, когда ему задают серьезные вопросы, так еще и его подчиненные выкладывают в публичное пространство такое, что хоть стой, хоть падай. А кому потом за это все краснеть? Каждый, кому не лень, начинает объяснять про "агрессию Россию", утверждать, что "весь мир с ними" и клянчит деньги чуть ли не у первых встреченных на улице иностранцев. Что тогда остается делать самому президенту, если ему на ходу подметки рвут по самым животрепещущим вопросам украинской внешней политики?

Например, в тот самый день, когда Зеленскому принесли текст вышеназванного Указа, спикер Верховной рады Украины, верный член "Слуги народа" Руслан Стефанчук публично, под запись объявил, что Россия намерена нанести ракетно-ядерный удар по Украине.

- Россия намекает, что, если мы не прекратим своё демократическое развитие, она может нанести по нам даже ядерный удар, - заявил этот украинский политик, но не упомянул ни одного конкретного такого "намека". Может, у него настроение было плохое или съел что-нибудь не то.

Впрочем, такие и другие безответственные заявления для нынешней Украины – не редкость. Ладно, Стефанчук, штафирка до мозга костей, но, помните, в 2014- м году аж целый тогдашний министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что в ходе боев за Луганский аэропорт Россия якобы применила ядерное оружие, о чем свидетельствуют сильные разрушения построек аэропорта.

Каждую неделю и каждый Божий день из Украины доносятся заявления ответственных, полуответственных и совсем безответственных лиц, от которых уши скручиваются и мозги закипают. И, видимо, Зеленского это все уже окончательно достало, раз он решился на такой резкий для нынешнего украинского истеблишмента шаг. И оставил возможность комментировать важные вопросы и события только для трех "священных корров".

Вот только в реальности ничего, абсолютного ничего не изменится. Многочисленные Арестовичи, Бутусовы и даже Резниковы с Кривоносами вместе с вице-премьерами и прочей братией, неся очередную ахинею, будут лишь добавлять после своего очередного спича, что это не официальная позиция ведомства (Украины), а их личное мнение. А что касается трех "священных коров", которым разрешено говорить, от этого мог бы быть толк, если бы речь шла не о президенте Зеленском, премьере Шмыгале и главе МИДа Дмитро Кулебе, который своими оральными экзерсисами уже затмил даже Павло Климкина.

Тем более, что этим троим даже оговариваться не надо. Все, что ни скажут, любой бред, все – Украина.